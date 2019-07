69 milliards d'euros supplémentaires: les milliardaires français s'enrichissent plus vite que les autres

Les 14 fortunes françaises du Bloomberg Billionaires Index, qui regroupe les 500 individus les plus riches du monde, ont cumulé un gain de 78 milliards de dollars (environ 69 milliards d'euros) sur les six premiers mois de l'année 2019.

Cela représente, calcule le même site, une croissance de 35% –plus du double de la hausse dont ont bénéficié les grandes fortunes chinoises (17%) ou américaines (15%). La France est ainsi le pays où les ultra-riches se sont enrichis le plus rapidement, suivie de la Thaïlande (33%), de Singapour (31%) et du Japon (24%).

Sans grande surprise, ce sont les mastodontes du luxe Bernard Arnault, François Pinault et Françoise Bettencourt Meyers qui ont trusté les milliards en combinant une replette croissance de 53 milliards de dollars.

Récemment entré dans le club très sélect des «centimiliardaires» avec une fortune (ou plus exactement une valeur) estimée à 103 milliards de dollars, boostée par les cabrioles du cours de l'action de LVMH, Arnault reste le plus riche des Français.

À lire aussi 18 grandes fortunes américaines réclament une taxe sur la richesse

Il n'est désormais devancé que par Bill Gates et Jeff Bezos mais devance Warren Buffet –contrairement à ce dernier et à notre connaissance, il n'a pas réclamé de plus grandes taxes sur sa formidable fortune.