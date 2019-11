Adidas ferme ses usines automatisées en Allemagne et aux États-Unis

En 2015, Adidas annonçait construire le futur de la technologie sneaker avec ses speedfactories, des usines entièrement automatisées et basées en Allemagne et aux États-Unis. Le futur aura été de courte durée: l'entreprise a déjà annoncé la fin de cette expérience de relocalisation.

Contrairement à la grande majorité des usines de baskets, les speedfactories étaient situées dans des pays occidentaux –l'Amérique du Nord et l'Europe sont les deux marchés-clés d'Adidas. Ce choix permettait à la marque allemande de produire au plus proche de sa clientèle et de réduire les émissions liées au transport.

Lundi 11 novembre, l'entreprise a pourtant annoncé qu'elle allait se débarrasser de ses speedfactories d'Ansbach et d'Atlanta d'ici avril 2020. La technologie développée pour ces usines sera redéployée dans certaines manufactures des fournisseurs d'Adidas, en Chine et au Vietnam.

Dans ce cadre, la marque continuera à travailler avec Oechsler, son partenaire technologique pour le développement des usines, notamment en matière d'«impression 4D avancée», une technique utilisée pour confectionner la chaussure AlphaEdge.

Sérieux revers

Même si Adidas affirme que cette opération était «le but depuis le départ», la fermeture de deux usines annoncées comme la prochaine étape pour l'entreprise, quelques années seulement après leur ouverture, semble être un sérieux revers.

Selon Quartz, les speedfactories ne pouvaient produire qu'un nombre limité de modèles, à savoir les chaussures de running constituées d'une semelle Boost et d'un corps en tissu, à l'image des UltraBoost.

Ulrich Steindorf, le directeur de la manufacture chez Adidas, souligne que la méthode pour fixer une partie supérieure en cuir à une semelle en caoutchouc est différente et pas encore totalement automatisable. Impossible donc de produire des modèles phares comme les Stan Smith, les Gazelle ou les Superstar.

Adidas ne désespère néanmoins pas de pouvoir un jour automatiser le reste de sa production et précise dans son communiqué de presse que «non seulement les running mais aussi d'autre modèles pourront être produits grâce à la technologie développée pour les speedfactories».