«AirBnBust»: la bulle Airbnb est en train d'exploser

Airbnb va-t-il Airdcd? C'est ce que redoutent une partie de ses utilisateurs aux États-Unis. Plusieurs propriétaires de locations de tourisme, clients de la plateforme, ont constaté des signaux inquiétants: moins de locations, une concurrence accrue, des rentrées d'argent en baisse… Le scénario catastrophe porte un nom: «Airbnbust» («bust» signifiant «faillite»).

En France, l'image de marque d'Airbnb a elle aussi vécu, un peu comme Uber. Alors qu'au moment de son lancement, le service était peu cher et facile d'utilisation, les prix ont flambé et la liste d'interdictions imposées aux clients par les propriétaires n'a cessé de s'allonger, comme le relatait Vice dans un récent article.

Des utilisatrices ont même été espionnées à leur insu par des gros dégueul… propriétaires, selon une enquête de Libération.

Hotels are back pic.twitter.com/pUjRi6TiiY — Finance Ls (@TerribleFinance) December 31, 2022

Pas encore mort

Et pourtant… «Le business des locations de tourisme est plus important que jamais et certains opérateurs prospèrent à des niveaux jamais observés. Le nombre de nuits réservées dans les locations de tourisme aux États-Unis a atteint un niveau record en 2022, tout comme les revenus totaux», explique Business Insider, sur la base des informations du site spécialisé AirDNA, qui analyse les données de Airbnb et son concurrent Vrbo (connu en France sous la marque Abritel).

Au début de la pandémie de Covid-19, Airbnb avait (logiquement) vu les locations s’effondrer de moitié dans les grandes villes américaines. Mais en 2021 puis en 2022, elles ont grimpé annuellement de 21%.

Ce qui est certain en revanche, c’est que l’époque du «far west» en matière de location de vacances est terminé, et que le secteur est entré dans l’ère de la régulation. La plupart des villes ne peuvent se permettre de faire une croix sur les impôts générés par cette activité, mais elle souhaitent encadrer l’activité.

Si les plateformes prospèrent toujours, ce changement engendre en revanche une brutale correction chez les propriétaires d’appartements qui les utilisent. Si les locations de tourisme sont parties pour durer, il n’y aura pas pour autant de place pour tout le monde.