Malgré des ventes record, l'action de Beyond Meat dévisse

La technologie d'imitation des produits simili-carnés n'a de cesse de se perfectionner, si bien que le secteur des viandes de substitution, porté par les leaders Beyond Meat et Impossible Foods, connaît une croissance fulgurante.

D'ici dix ans, la viande sans viande pourrait même représenter un marché de 140 milliards de dollars [près de 120 milliards d'euros], soit 10% du total de celui de la viande traditionnelle.

La crise du Covid-19 a accéléré cette tendance, dévoile Beyond Meat dans le communiqué sur ses résultats financiers pour le second trimestre 2020. La start-up a enregistré un bond de 195% de ses ventes en supermarché aux États-Unis et de 167% à l'international par rapport à la même période l'an passé.

Beyond Meat a profité du temps supplémentaire consacré à cuisiner à domicile pendant la pandémie, mais surtout de la pénurie de viande ayant touché les commerces américains après la fermeture d'abattoirs, où des foyers de contamination ont été découverts. Au total, les revenus de l'entreprise ont augmenté de 69% en un an.

Des restaurants aux particuliers

Malgré la publication de ces excellents résultats, le cours en Bourse de Beyond Meat a chuté de 8% le 5 août.

Une part très importante de son business repose sur l'approvisionnement de restaurants: selon Forbes, celui-ci représentait 48% des revenus de la start-up en 2019. Or, l'industrie de la restauration a été dévastée par la crise sanitaire sur toute la planète, et notamment aux États-Unis, où le virus continue de faire des ravages.

Puisqu'il semble hasardeux de prédire quand les restaurants seront en mesure de reprendre une activité comparable à celle pré-Covid, Beyond Meat tente désormais de faire pivoter l'essentiel de sa production à destination des particuliers.

Face à cette situation très incertaine, l'entreprise a préféré reporter l'annonce de ses objectifs 2020 «jusqu'à nouvel ordre». C'est que l'accès aux supermarchés n'est pas non plus chose aisée: la concurrence avec Impossible Foods y est féroce.