Amazon offre ses services à Joe Biden pour vacciner les Américains

Si elle eût paru saugrenue il y a quelques années, l'idée qu'un géant du privé comme Amazon vienne à la rescousse d'États parfois dépassés dans leur lutte contre la pandémie de Covid-19 a fait du chemin.

Elle en a tant fait que, mercredi 20 janvier, l'entreprise de Jeff Bezos a écrit au président Biden pour lui proposer ses services.

Annoncé mi-janvier, le plan de Joe Biden pour la campagne américaine de vaccination est ambitieux: le 46e président des États-Unis a ainsi annoncé souhaiter que 100 millions de doses soient injectées dans les 100 premiers jours de son mandat.

Or, comme beaucoup d'autres, le pays semble s'enliser dans un rythme d'innoculation chaotique, alors que le virus continue de se propager massivement et d'emporter des milliers de vies chaque jour.

Du pain béni pour Amazon, qui est entrée il y a quelques semaines dans une séquence de lobbying intense auprès des autorités américaines pour que son personnel, il est vrai en première ligne depuis le début de la crise, soit considéré comme suffisamment vital pour recevoir le vaccin de manière prioritaire.

La firme, de plus, dispose d'une armée logistique imposante, implantée sur l'ensemble du territoire fédéral et réputée comment étant parfaitement huilée.

Patron du «worldwide consumer business», Dave Clark a donc sorti sa plume pour écrire à Joe Biden une missive publiée sur Twitter. Dans un bel exercice d'équilibrisme corporate, celle-ci constitue à la fois une offre de services directe et une opération de communication forte, sans doute bienvenue pour redorer l'image du grand méchant loup du e-commerce.

Letter to @POTUS: “Amazon stands ready to assist you in reaching your goal of vaccinating 100 million Americans in the first 100 days of your administration.” pic.twitter.com/bH6y6IZZEW