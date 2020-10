Comment ne pas se faire avoir lors des Prime Days d'Amazon

Chaque année, Amazon bat des records grâce aux Prime Days, quelques jours de promotions promises monstrueuses par la plateforme. Habituellement estival, l'événement a cette année été décalé à cause de l'épidémie de Covid-19. Il se tiendra finalement pendant quarante-huit heures, du 13 au 14 octobre 2020.

Réservée aux abonné·es Amazon Prime, cette grande opération qui a vu le jour en 2015 est chaque année un succès qui surpasse les promos plus ancrées du Black Friday, aux États-Unis du moins. L'an passé, la firme de Jeff Bezos était ainsi parvenu à écouler plus de 175 millions de produits dans le monde entier.

Les Prime Days sont une indéniable réussite marketing. Ils ont réussi à créer ex nihilo un événement mondial, en aiguisant l'excitation de la clientèle grâce à la classique promesse de millions de promotions imbattables et jamais vues.

Or, ce n'est pas tout à fait vrai: comme le souligne CNET, les promotions estampillées Prime Days ne garantissent pas les réductions les plus importantes de l'année, ni des prix plus bas que la concurrence.

Ne pas céder à la pression

Il vaut donc mieux être vigilant, car l'offre limitée à 48 heures, ainsi que les ventes flash plus pressantes encore, peuvent pousser à des achats irraisonnés, uniquement provoqués par la satisfaction d'un rabais inédit.

Pour garantir la réalité de ceux-ci, CNET conseille d'utiliser le site Camelcamelcamel, un tracker de prix qui fonctionne aussi avec Amazon France. L'outil permet de visualiser l'historique de prix d'un listing Amazon: il est ainsi possible de voir si un produit est vraiment moins cher que d'habitude, ou si la réduction offerte lors de la promotion est particulièrement importante.

D'autres plateformes, nombreuses, vous permettent également de comparer les prix d'un marchand à un autre, et ainsi de vous assurer de ne pas passer à côté d'une affaire meilleure encore.

Car Amazon n'est pas seule dans la danse de la promotion. En tenant son propre événement en dehors des périodes légales de soldes, l'entreprise présente les Prime Days comme une exclusivité, lors de laquelle les meilleurs offres ne se trouvent que sur sa plateforme.

Pourtant, les enseignes concurrentes ne veulent pas se retrouver éclipsées par la firme de Jeff Bezos et organisent la résistance en présentant régulièrement des promotions concurrentes.

Boulanger tient d'ores et déjà ses «offres automne», qui ont débuté le 30 septembre et se poursuivront jusqu'au 14 octobre. Cdiscount, de son côté, propose chaque octobre le «mois anniversaire». Pour ses vingt-deux ans cette année, le site français propose donc au même moment qu'Amazon toute une série de promotions, parfois tout aussi intéressantes que celles du «everything store» de Seattle.

Mieux vaut aussi garder un œil sur les enseignes comme la Fnac, Rakuten ou bien les hypermarchés, qui s'organisent également pour proposer des offres souvent intéressantes au moment de la grande messe du consumérisme que sont devenus les Prime Days.