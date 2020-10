Avec l'iPhone 12 et la 5G, Apple lance un rare «supercycle»

Petits comme gros actionnaires d'Apple peuvent se frotter les mains avant l'annonce, le 13 octobre, de l'iPhone 12: selon les analystes, celui-ci pourrait engager la firme, et sans doute ses rivales également, dans un très profitable «supercycle» commercial et industriel.

La 5G est loin d'être déployée partout. Elle continue de provoquer quelques frictions et fait l'objet d'une âpre guerre commerciale, technologique et diplomatique entre la Chine et les États-Unis.

Elle commence pourtant à envahir un grand nombre de smartphones de dernière génération, jusque-là tournant sous Android –du nouveau Pixel de Google aux récents terminaux Samsung, parfois relativement peu coûteux.

Il manquait néanmoins un acteur, et non des moindres, dans cette danse du ventre à destination des consommateurs et consommatrices: Apple. La firme de Cupertino, avec sa conférence baptisée «Hi, speed» –«Salut, vitesse» ou «Haute vitesse», selon vos tympans et humeurs– s'apprête à placer les dernières pièces du puzzle 5G avec, à en croire rumeurs et fuites, quatre nouveaux iPhone 12 tous parés pour la nouvelle norme.

Selon ZDnet, le secteur entier –fabricants de smartphones comme fournisseurs d'accès– va bénéficier de cette arrivée d'Apple sur le marché de la 5G. Citant des analystes du marché, la publication parle de l'enclenchement d'un «supercycle», un événement majeur comme il ne s'en produit qu'une fois par décennie.

Étoiles alignées

Aux États-Unis, où la 5G est en cours de déploiement et où l'iPhone s'est accaparé 46% du marché, en Chine où elle est déjà bien implantée et où le smartphone d'Apple représente 17% de ses ventes globales ou en Europe (23% des ventes), consommateurs et consommatrices pourraient massivement vouloir mettre leur vieux appareils au rebut pour sauter dans le train de la nouveauté.

C'est d'autant plus vrai que les opérateurs, de leur côté, vont avoir besoin de recruter massivement des abonné·es pour leurs pimpantes offres 5G, et qu'ils devraient pour cela s'engager dans une bataille des subventions et aides à l'achat –ce qui ne bénéficierait d'ailleurs pas qu'à Apple, mais aussi à ses concurrentes.

En Chine, le parc d'iPhone est vieillissant: selon une étude de Jefferies citée par ZDnet, 75% des Chinois·es en possession d'un iPhone ont un modèle 6, 6S, 7, 7S ou 8, et pourraient souhaiter profiter du saut générationnel pour changer de terminal.

«En estimant que 350 des 950 millions d'iPhone en circulation dans le monde sont dans une fenêtre de mise à jour, nous pensons que cela va aboutir à un cycle sans précédent de renouvellement», indique l'analyste Daniel Ives, de Wedbush, qui table sur la vente de plus de 75 millions d'iPhone 12.

Ives ajoute qu'Apple n'a pas connu une telle opportunité depuis l'iPhone 6 en 2014, et que le cours boursier de l'entreprise, déjà stratosphérique, pourrait croître de 35% supplémentaires dans les douze prochains mois.

Analyste pour Jefferies, Kyle McNealy partage cet enthousiasme. «Nous pensons que la situation est très positive pour Apple, avec un fort potentiel de croissance porté par plusieurs catalyseurs», explique-t-il.

Selon lui, ces derniers sont un moindre conservatisme concernant le renouvellement des appareils (poussé par les subventions qu'offriront les opérateurs), les parts de marché gagnées en Europe ou aux États-Unis par Apple (face à un Huawei handicapé par les sanctions trumpiennes), et l'obsolescence (bien sûr très relative) des iPhone de la clientèle chinoise.