Comment créer les bonnes habitudes pour épargner au quotidien

Économiser de l'argent, c'est le procédé inverse du régime alimentaire: il faut que les gains soient supérieurs aux dépenses. Plus facile à dire qu'à faire, car dans la vie quotidienne, il est bien tentant de consommer immédiatement tout notre argent disponible, histoire de s'offrir des petits plaisirs bien mérités.

Pour contrer cet effet pervers, de nombreuses astuces sont répertoriées sur Internet, encourageant les économies au quotidien. La plus évidente consiste à faire la chasse aux dépenses inutiles: achats d'impulsion, gadgets ou accessoires de mauvaise qualité… On estime ainsi que chaque Français dispose en moyenne de 114 euros d'habits jamais portés chez lui.

Méfiez-vous des promotions, qui sur le papier promettent de faire des bonnes affaires, mais qui dans la réalité favorisent souvent les achats superflus. Qui a réellement besoin d'un lot de 32 boîtes de sardines ou d'un énième moule à muffins?

De même, passez en revue vos prélèvements automatiques, qui grèvent bien souvent le budget avant même que l'on ait commencé à l'entamer. Votre ligne de téléphonie fixe est-elle indispensable ou votre portable est-il suffisant? Utilisez-vous réellement cette assurance d'annulation voyage comprise dans votre carte bleue?

La force de la routine

Prenez exemple sur les enfants, qui accumulent les petites pièces dans leur tirelire: chaque vendredi, transférez les 10 à 15 euros que vous n'avez pas dépensé vers un compte épargne bloqué (et rémunéré).

Mieux: mettez en place un virement automatique de votre compte courant vers votre livret d'épargne. Si vous placez 100 euros par mois dessus, cela donnera 1.200 euros à la fin de l'année!

C'est le principe de la force des habitudes: une fois cette routine créée, il devient plus facile de s'y tenir. Au fur et à mesure que l'habitude se construit, on peut augmenter progressivement la somme à économiser.

Vous trouvez barbant de faire vos comptes? De nombreuses applications mobiles proposent de vous aider à gérer votre budget, avec des statistiques personnalisées, le classement automatique des dépenses (alimentation, automobile, santé, abonnements…), des alertes en cas de solde faible ou de mouvement d'argent inhabituel ou encore divers conseils pour économiser.

Certaines, comme Acorns aux États-Unis, Moka, Birdycent ou Yeeld notamment en France, permettent même d'épargner voire de «micro-investir» automatiquement quelques centimes à chaque dépense.

Enfin, gare à l'euphorie des rentrées d'argent inattendues. Une prime de 1.000 euros va vous pousser à dépenser plus et à faire grimper artificiellement votre train de vie… Ce qui va conduire à une augmentation de vos dépenses quotidiennes. Pour la même raison, bannissez les crédits à la consommation, qui incitent à vivre au-dessus de ses moyens.