Fonds d'investissement infiltrés, manipulations, dissensions: que se passe-t-il sur WallStreetBets?

Depuis leur short squeeze réussi sur les actions de GameStop (GME), les traders amateurs du subreddit r/WallStreetBets (WSB) sont sous le feu des projecteurs. Le monde de la finance scrute leurs mouvements afin d'anticiper un potentiel nouveau coup financier et médiatique, maintenant que le cours de GameStop se tasse progressivement.

Le 1er février, il semblait que leur nouvelle cible était l'argent. Nombre de médias économiques indiquaient en effet des mouvements inattendus sur le marché du métal pendant le week-end, après des posts sur r/WallStreetBets et autres réseaux sociaux.

Sur le subreddit, comme l'indiquait korii. ce lundi, plusieurs messages très populaires affirmaient que GME devait rester l'objectif de la communauté. D'autres ont pesté contre les journalistes qui attribuaient la hausse du cours de l'argent à WSB.

Les modérateurs se sont même fendus d'un démenti via un tweet, assurant que le subreddit n'était pas derrière l'augmentation du précieux métal. Pourtant, force est de constater que c'est précisément après des publications sur le forum que le cours de l'argent a bondi.

iShares Silver Trust (SLV), un fonds négocié en bourse (qui réplique la performance d'une matière première, en l'occurence de l'argent) a atteint les 27,76 dollars à son pic lundi 1er février –un record depuis 2013.

Fonctionnement décentralisé

Assurer que le subreddit est ou n'est pas derrière cette augmentation est difficile, puisqu'il est décentralisé. Avec plus de 8 millions d'abonnés, même dans le cas où une majorité refuse l'opération (c'est le cas), une minorité dissidente peut suffire à influencer le marché.

Or, un post «upvoté» plus de 14.000 fois affirmait vouloir porter SLV à 1.000 dollars afin de réaliser «le plus grand short squeeze du monde». Comme le note Bloomberg, le post publié par un certain jjalaj30 a depuis été supprimé.

Jjalaj30, comme d'autres partisans de l'investissement dans SLV, sont accusés par certains d'être envoyés par les fonds spéculatifs pour manipuler le subreddit à leur guise.

L'argument est que Citadel, un fonds détesté par WSB, détient des millions d'actions SLV et bénéficie donc de cette hausse des prix. D'autres pensent que cette opération est une tentative de pump and dump, une opération visant à faire artificiellement monter une action avant de tout vendre et ainsi réaliser un profit.

Pour la faction adverse, le complot vient des anti-SLV. Certains estiment que les modérateurs de WSB suppriment les posts liés à l'argent afin de garder la communauté concentrée sur GameStop, ce qui serait opposé à la philosophie participative de WSB.

Dans tous les cas, il semble bien, pour le plus grand malheur de ceux qui observent leurs mouvements, que les traders de Reddit ne sont pas prêts à devenir prévisibles.