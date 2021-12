Le SOD Rise, un camping-car 4x4 ultra-luxueux et paré pour l'apocalypse

Pour les touristes qui désirent allier le confort d'une chambre d'hôtel à la mobilité d'un camping-car, il existe de nombreuses start-ups spécialisées dans la customisation et l'aménagement de vans pour les transformer en luxueux mini-appartements. C'est le cas de l'entreprise allemande Stone Offroad Design (SOD), spécialisée dans l'adaptation des vans Volkswagen Grand California.

Quitte à allier confort et mobilité, pourquoi se limiter aux routes toutes tracées? Et quid en cas de fin du monde? C'est la raison pour laquelle Stone Offroad Design n'a cette fois pas jeté son dévolu sur un simple van, mais sur un monstrueux véhicule tout-terrain: l'Unimog de Mercedes Benz.

Quatre roues motrices, moteur de 400 chevaux, passage à gué jusqu'à 1 mètre 20, l'Unimog est une bête de somme sur roues utilisée comme tracteur agricole, véhicule militaire ou de chantier, ainsi que par des pompiers et certaines forces de police. Concurrent du Hummer, le 4x4 a donc plus l'habitude de mettre les roues dans la gadoue que d'emprunter les routes prisées par les touristes.

Le tracteur le plus luxueux du monde

Le SOD Rise 4x4 est donc un Unimog converti en camping-car ultra-luxe, qui semblerait plus à sa place dans le désert afghan que sur un parking tranquille en bord de plage.

Si le concept d'emménager un micro-appartement dans un tel véhicule vous étonne, attendez de voir les images-concepts proposées sur le site internet de SOD. L'entreprise propose des meubles et des décorations design, un système multimédia complet ainsi qu'un chauffage au sol.

Modèle 3D de l'intérieur du véhicule. | Stone Offroad Design

SOD a aussi placé ici et là des corbeilles de fruits et des vases en verre, mais on peut douter qu'une telle décoration soit propice aux cahots qui peuvent secouer un véhicule tout-terrain.

Si conduire vous-même votre chambre d'hôtel en haut d'une montagne vous tente, la version six cylindres coûte tout de même 899.900 euros: en cas d'apocalypse, vous pourriez ne pas regretter cet investissement massif.