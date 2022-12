Pourquoi les hybrides tirent (et tireront) à ce point leur épingle du jeu

Parce qu'un petit kilomètre pour l'être humain peut constituer un grand pas pour l'humanité, les voitures hybrides rencontrent un succès inattendu. C'est ce que nous raconte Bloomberg, qui est parti à la rencontre de citoyens américains ayant décidé de faire ce type d'acquisition au lieu de se ruer vers le tout-électrique.

L'une des raisons du plébiscite de l'hybride est le déploiement encore insuffisant des bornes de recharge sur nos territoires. Avoir le choix entre essence et électrique, c'est aussi pouvoir s'adapter à un nombre élevé de situations, y compris en cas de pénurie ou de panne.

Dans le monde, il s'est vendu près de 2 millions de véhicules hybrides sur les neuf premiers mois de l'année 2022, soit une hausse de 45% par rapport à la même période de 2021.

Et si les voitures totalement électriques continuent à se vendre davantage (trois fois plus que les hybrides), les deux marchés connaissent des croissances similaires: en trois ans, les ventes d'hybrides ont été multipliées par 4; celles de voitures électriques par 5.

Flexitariens de la route

Chez BMW comme chez Hyundai, les modèles les plus récents sont désormais disponibles dans plusieurs versions. Du côté du constructeur sud-coréen, outre la possibilité de devenir propriétaire d'un véhicule fonctionnant à 100% au carburant, deux types de propositions sont disponibles côté hybride: avec ou sans recharge filaire, la première des deux options étant considérée comme la plus robuste.

Preuve que le marché de l'hybride a vraisemblablement de beaux jours devant lui: chez Toyota, un quart des véhicules vendus en 2022 appartiennent à cette catégorie. Y aurait-il une forme de flexitarisme chez les acheteurs, qui souhaitent faire leur part d'efforts sans aller trop loin?

Peut-être, mais l'essentiel est que les choses bougent et que les mentalités évoluent. Car, comme l'affirmait récemment à Bloomberg Gill Pratt, responsable du secteur scientifique de Toyota, un monde avec un grand nombre de voitures hybrides présenterait plus d'avantages qu'un monde avec seulement quelques voitures électriques et une majorité de véhicules à carburant.

Plus accessible, moins polluant?

Le succès de l'hybride est aussi une conséquence de la saturation à venir du marché de l'électrique: au rythme où évoluent les choses, la demande surpassera bientôt l'offre et les délais d'attente ne devraient plus cesser de s'allonger.

En outre, les prix ahurissants des véhicules électriques (25% plus chers que l'automobile moyenne) donnent aux acheteurs l'envie de couper la poire en deux et de se contenter de l'hybride, un modèle plus onéreux que celui à essence mais plus abordable que l'électrique.

Ajoutons qu'on a enfin cessé d'idéaliser les véhicules électriques, dont la conduite génère une empreinte carbone certes dérisoire, mais dont la fabrication relève quasiment de la catastrophe écologique.

Avec leurs batteries de bien plus petite taille, les voitures hybrides sont beaucoup moins polluantes en matière de fabrication. Ce qui contribue à faire de ce type de véhicules un compromis acceptable (à défaut d'être idéal) entre deux modes de consommation qui, de toute façon, sont absolument imparfaits tous les deux.