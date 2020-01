Faut-il «rebrander» le 737 MAX pour le sauver?

737 et MAX. Un chiffre et un mot qui resteront sans doute liés à deux crashs et à leurs 346 victimes, à une interdiction de vol qui semble ne pas vouloir se lever, à des scandales quasi quotidiens, à un naufrage industriel et une catastrophe réputationnelle dont Boeing aura grand mal à se remettre.

Comme le rapporte Reuters, Steven Udvar-Hazy propose une solution radicale pour soustraire l'aéronef à sa malédiction. Udvar-Hazy n'est pas le premier venu: il est le patron de l'un des plus gros clients de Boeing, le géant du leasing d'avions commerciaux Air Lease Corporation.

«Nous avons demandé à Boeing de se débarrasser de ce mot, MAX», a-t-il annoncé lors d'une conférence à Dublin. «Je pense que le mot MAX devrait rester dans l'histoire comme un mauvais nom pour un avion. La marque MAX est endommagée, et on comprend vraiment pourquoi.»

Ces demandes fracassantes font écho à un tweet pas moins bruyant du président Trump qui, dans son style caractéristique et faussement modeste de conseiller bénévole, demandait en avril 2019 au patron de Boeing de «rebrander» son aéronef.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?