Pourquoi les Tesla n'ont-elles jamais été aussi peu chères?

Alors que les voitures électriques continuent de se développer sur le marché, c'est aujourd'hui le prix qui fait débat. En particulier du côté de Tesla, la marque de l'entrepreneur Elon Musk, qui semble agacer les autres constructeurs automobiles.

En effet, Elon Musk a baissé le prix des modèles Tesla six fois depuis le début de l'année 2023. Ce qui, comme l'explique le site américain Business Insider, a déclenché une guerre des prix avec d'autres marques, telles que Ford ou General Motors, qui ont du mal à suivre.





À l'origine, la stratégie de tarification de Tesla était de préserver sa place de premier vendeur de voitures électriques des États-Unis. Pour ce faire, la compagnie s'est alignée sur les prix du marché de l'électrique. Ainsi, le tarif des voitures d'Elon Musk est désormais comparable à l'ensemble du marché automobile outre-Atlantique.

Des offres alléchantes

À titre d'exemple, après la dernière baisse de prix de Tesla début juin aux États-Unis, le Model Y démarre à 46.990 dollars (soit un peu plus de 43.300 euros). Grâce au crédit d'impôt de 7.500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique, il est alors possible de s'en procurer un pour 42.500 dollars (soit environ 39.200 euros), d'après Business Insider. C'est environ 5.200 dollars de moins (4.795 euros) que le prix payé pour un véhicule classique au mois de mars aux États-Unis.

Ce qui contrarie les concurrents, c'est que le Model 3 et le Model Y sont désormais tous les deux éligibles au crédit d'impôt. «Pendant longtemps, les gens ont considéré le prix comme un facteur limitant l'achat d'un véhicule électrique, et Tesla vient de le faire sauter», relève Martin French, directeur général du cabinet de conseil Berylls, spécialisé dans l'industrie automobile.

En plus d'une baisse de prix, Tesla propose à ses nouveaux clients des offres spéciales, comme la recharge gratuite du véhicule. Début 2023, Tesla s'est retrouvé avec un trop-plein de stock, ce qui n'était pas le cas des autres marques. Pour résoudre ce problème, Elon Musk a pris la décision de baisser les prix, alors que ses concurrents affichent des prix encore plus élevés.

Une stratégie qui semble bien fonctionner, puisque la marque enregistre une hausse de 36% de livraisons au premier trimestre de l'année 2023. Cependant, certains analystes et investisseurs se montrent inquiets: Tesla pourrait rogner sur ses marges, au profit de volumes de vente plus importants.

«Nous avons estimé que le bon choix était d'élever les volumes de vente et de proposer une plus grande flotte, en comparaison avec un volume plus faible et une marge plus élevée», s'est justifié Elon Musk le 19 avril. Et pour le moment, cette stratégie semble effectivement être la bonne pour le constructeur. Les actions de Tesla ont augmenté de 131% depuis le 1er janvier 2023, dépassant largement l'indice boursier de référence S&P 500. Une information que ses concurrents se passeraient sans doute d'apprendre.