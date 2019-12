Bientôt des meubles Ikea sur Mars?

Il y a deux ans, le géant du meuble suédois envoyait une designer d'intérieur, Christina Levenborn, dans la Mars Desert Research Station (MDRS). Initialement missionnée pour concevoir une ligne de meubles destinés aux petits espaces, Levenborn en a profité pour redéfinir l'espace de la station.

Située dans une région aride et sèche de l'Utah qui rassemble les conditions géologiques proches de celles entrevues sur la planète rouge, la MDRS dispose d'espaces particulièrement exigus.

Son «hab» est un habitat cylindrique de 8 mètres de haut, composé d'une partie basse comprenant un laboratoire et un atelier partagé et d'une partie haute, où se trouvent une cuisine et six petites chambres avec des lits superposés. Les scientifiques y ont aussi construit une serre. Dans cette serre, des groupes de six chercheurs et chercheuses –qui se succèdent pour des séjours de quelques jours à quelques mois– ont pu étudier les sols, faire pousser des plantes ou encore respirer sous oxygène.

Des meubles sur roulettes

La designer, elle, a tenté d'améliorer leur expérience et leurs conditions de vie dans ce si petit espace. Rendre fonctionnel ce type d'habitat est une expertise qu'Ikea développe depuis des années, un savoir qui a permis à la firme de conclure que chaque individu avait besoin de sécurité, de confort et d'intimité pour se sentir à l'aise dans son environnement.

Christina Levenborn explique «avoir utilisé du mobilier extrêmement modulable» pour favoriser le gain d'espace. Meubles sur roulettes, tabourets, chaises qui s'empilent, étagères, tout a été pensé pour gagner en ergonomie. Et ce même dans les chambres qui ont représenté un défi de taille du fait, justement, de leur superficie minime. Y ont été installés des crochets et rangements suspendus, des chargeurs USB intégrés, ainsi qu'une lampe de travail chauffante, afin de faire de ces dortoirs de petits cocons.

Dans la serre, banc, lampe solaire ou encore bidons d'eau ont aussi été disposés avec soin et logique. Autant d'améliorations qui servent l'expérience d'Ikea en matière d'ameublement de petits espaces. L'entreprise suédoise table sur le fait que, même sur une autre planète que la nôtre, nous aurons toujours les mêmes envies de confort en rentrant à la maison.