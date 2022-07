Un bot de FedEx s'excuse sur Twitter pour des restes humains perdus depuis trois ans

Vous pestez pour cet adaptateur secteur perdu entre Carcassonne et le Vanuatu quand vous l'attendiez tranquillement en livraison express sur le pas de la porte de votre domicile breton? Pour calmer vos nerfs et prendre votre mal en patience, pensez à la famille de Jeffrey Merriweather.

Le jeune homme de 32 ans, qui habitait la Géorgie aux États-Unis, est mort en 2019 dans ce qui était apparemment une fusillade. Logiquement, sa famille a réclamé des autorités compétentes la vérité quant aux causes réelles du décès, l'état du corps du défunt, en décomposition avancée lors de sa découverte, ne permettant pas une conclusion simple de l'affaire.

Las, le légiste du Fulton County attend toujours des nouvelles du laboratoire spécialisé de St. Louis auquel il a cherché à faire appel. Pour une seule et simple raison: ce dernier n'a jamais reçu le corps –ou du moins ce qu'il en restait–, qui a bizarrement été expédié via les services de FedEx.

Racontée par le Washington Post, l'histoire porte déjà en elle de quoi se faire dresser quelques poils sur les bras. Mais elle a connu un bien étrange rebondissement ces derniers jours, grâce à la magie (noire) de Twitter et des bots de FedEx.

Alors qu'un journal en ligne postait son récit de ce mystérieux égarement des restes de Jeffrey Merriweather par FedEx, un bot du transporteur répondait automatiquement au tweet du site par une offre d'aide d'une platitude effarante, comme s'il ne s'agissait que d'un vague colis anonyme perdu dans la vague masse des vagues colis anonymes.

«@ajc [Atlanta Journal-Constitution, média d'information à l'origine du tweet en question], je suis vraiment désolé que vous ayez eu à subir cette expérience. Envoyez-moi s'il vous plaît un message direct, pour que je puisse continuer à vous aider», était-il envoyé par un ou une certaine «Gaby», dans une réponse depuis effacée mais visible ci-dessous.

Du sel par grosses poignées jeté sur le couteau que l'on remue dans la plaie ou, pour reprendre l'expression anglo-saxonne, «to add insult to injury»: l'humour très noir de cette gaffe robotique a bien entendu immédiatement enflammé Twitter, qui n'a pas manqué de se répandre en piquantes critiques et moqueries.

This entire thread is a tour de force in the absolute uselessness of using AI instead of employing people to deal with customers 😲 https://t.co/12ErOkU0XB