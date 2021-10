Cet algorithme prédit les innovations qui vont percer

Si vous cherchez à investir votre argent, devez-vous plutôt miser sur la fusion nucléaire, la voiture électrique ou l'ordinateur quantique? Bien malin qui peut se vanter de prédire les technologies qui émergeront vraiment demain. Présenté comme matériau miracle dans les années 2010, le graphène n'a par exemple jamais réussi à percer au-delà de quelques applications très spécialisées –le marché était estimé à seulement 79 millions de dollars en 2019 (contre 2,6 milliards pour le nanotubes de carbone).

Une équipe du MIT a cependant essayé de relever le défi de la prédiction, en mettant au point un algorithme capable de pronostiquer le rythme auquel vont croître les technologies. L'analyse, publiée dans la revue Research Policy, a ainsi passé au crible 1.757 technologies à partir de la classification des brevets américains.

Des résultats contrastés

«Lorsque je travaillais chez Honda, la plupart des gens disaient que la robotique et l'intelligence artificielle allaient changer le monde, témoigne dans le Wall Street Journal Anuraag Singh, l'un des coauteurs de l'étude. En réalité, les choses n'ont pas du tout progressé aussi vite que prévu.» Les prévisions des analystes risquent en outre d'être entachées de préjugés personnels: il est ainsi bien tentant de mettre en avant les domaines sur lesquels on travaille soi-même. L'algorithme, lui, se veut neutre et donc plus fiable.

Alors, que nous dit finalement l'algorithme du MIT? Les résultats sont pour le moins contrastés. Depuis un taux de croissance prévisionnel de 2% par an pour le domaine «Traitement mécanique de la peau-Épilation et rides» à un maximum de 216% par an pour le domaine «Systèmes dynamiques d'échanges d'informations et d'assistance multicanale», plus de 80% des technologies s'améliorent à un rythme d'au moins de 25% par an.

De manière générale, toutes les technologies avec un rythme de croissance supérieur à 36,5% dépendent d'un logiciel, ce qui montre l'importance prise par l'informatique ces dernières années.

Hamacs et tasers

Étonnamment, le nombre de brevets ou l'argent investi dans un domaine donné n'est que faiblement corrélé avec son taux d'amélioration. Pour reprendre l'exemple du graphène, plus de 9.000 brevets avaient été déposés en 2014 sans que cela se traduise finalement en réels progrès. Un bien meilleur prédicteur est la façon dont une technologie brevetée emprunte à différents domaines apparemment non liés.

«L'innovation peut venir de n'importe où, et les percées sont motivées par l'intégration de technologies les unes dans les autres», détaille le WSJ. Le principal moteur de miniaturisation des puces est ainsi dû aux progrès réalisés dans le domaine des lasers.

Si vous êtes investisseur, détournez-vous en revanche du lavage automatique des voitures, des hamacs et autres équipements de camping, des bougies et des pistolets électriques type taser, dont le taux de croissance annuelle ne dépasse pas les 3%.