Parier contre Tesla, une mauvaise idée à 1,4 milliard de dollars

Plus d'1,4 milliard de dollars, soit environ 1,25 milliard d'euros: c'est, en une seule journée, ce qu'ont collectivement perdu les personnes qui avaient parié sur l'annonce de mauvais résultats par Tesla et sur la chute du cours de son action.

Comme l'explique CNBC, Tesla est l'entreprise américaine et le constructeur automobile mondial le plus shorté (comprenez la firme qui subit le plus lourdement en Bourse la spéculation à la baisse des traders), au grand dam d'Elon Musk: l'an passé, l'Américain promettait déjà l'enfer aux incrédules faisant souffrir sa création en pariant continuellement sur ses difficultés.

Oh and uh short burn of the century comin soon. Flamethrowers should arrive just in time.