La bouteille de whisky du futur est en papier

C'est une petite révolution, ou du moins, un joli coup de communication sur le marché des alcools et spiritueux. Une bouteille de whisky 100% papier, sans verre ni plastique, va voir le jour au printemps 2021.

Composé de pâte de bois issu de sources d'approvisionnements considérés comme étant durables, cet emballage sera entièrement recyclable, précise Diageo, le leader mondial sur le marché des alcools et spiritueux à l'origine de cette idée.

Parmi les nombreuses marques d'alcool de la société anglaise, qui possède également Smirnoff, Guinness et Captain Morgan, c'est le whisky Johnnie Walker qui a été choisi comme cobaye de ce nouvel emballage. Un petit coup de jeune pour ce breuvage dont l'histoire remonte aux années 1820 –en Écosse, bien évidemment.

L'objectif final: réduire plus largement l'usage du plastique dans sa gamme de produits, rapporte la BBC. Pour y parvenir, la firme a noué un partenariat avec l'entreprise Pilote Lite afin de lancer une société spécialisée dans l'emballage durable, Pulpex Limited. Celle-ci voit grand: elle devrait également, à l'avenir, travailler avec les autres géants Unilever et Pepsico.

Nouvel élan

De plus en plus de marques se tournent vers une production plus responsable de leurs emballages, notamment dans le marché des boissons alcoolisées. Le brasseur danois Carlsberg a, par exemple, lancé fin 2019 une bouteille de bière en papier. D'autres entreprises pourraient suivre, explique It's Nice That.

Certaines compagnies rechignent malgré tout à abandonner les bouteilles en plastique à usage unique, comme Coca-Cola, qui estime que leur clientèle n'est pas prête pour un tel bouleversement.

L'enjeu est pourtant de taille: chaque minute, un million de bouteilles en plastique sont vendues dans le monde et la plupart d'entre elles finissent dans les mers. Ainsi, huit millions de tonnes de déchets en plastique sont rejetées chaque année dans les océans, ce qui perturbe considérablement les écosystèmes et la vie des mammifères marins.