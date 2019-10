Le Brexit donne des migraines au Père Noël

Noël arrive dans quelques semaines. Si la plupart d'entre nous n'avons pas encore débuté les préparatifs des festivités, d'autres sont déjà en surchauffe: les commerçant·es, notamment celles et ceux spécialisé·es dans le jouet, s'activent pour être fin prêt·es en décembre.

À peu près au même moment, le 31 octobre, le Royaume-Uni est supposé quitter l'Union européenne. Si elle finit par intervenir, cette sortie devrait ralentir significativement les importations et exportations entre l'île et l'UE.

Heureusement pour les enfants britanniques, 70% des jouets importés dans le royaume proviennent de pays non européens. Mais parmi les 30% restants, il y a des stars des sapins, comme Lego et Playmobil, produits et distribués depuis l'UE.

«Ces entreprises auront peut-être des problèmes avec leur stock destiné au Royaume-Uni si le trafic routier est perturbé», confie à Wired Gary Grant, le président de The Entertainer, le plus grand vendeur de jouets indépendant du pays avec plus de 160 boutiques.

Le Père Noël retenu à la frontière

Pour remédier à cela, les distributeurs ont anticipé en important leurs stocks courant octobre, avant que de potentielles taxes et ralentissements ne puissent perturber leur commerce. «Nous avons dit à nos fournisseurs que, plutôt que les dates habituelles en novembre ou décembre, nous voulions être livrés en septembre ou octobre», précise Grant.

Les étals ne seront donc pas vides pour les achats de Noël. En revanche, la question qui inquiète plus sérieusement les marchand·es de jouets est de savoir s'il y aura des gens pour les acheter.

À lire aussi Le nouveau blaster Nerf tire loin, mais uniquement avec des fléchettes officielles

Car plus le Brexit approche, plus les sondages montrent que les consommateurs et consommatrices britanniques sont pessimistes quant à l'incidence d'une sortie de l'UE sur leurs finances. Si le Brexit n'est pas repoussé, accord ou pas, les Britanniques risquent fort d'être très prudents dans les mois qui viennent.

Ce serait un problème pour les détaillants du jouet qui font une grande partie de leur chiffre d'affaires durant cette période, mais aussi pour les distributeurs de cadeaux plus chers, comme le high-tech, qui pourraient voir leurs ventes en pâtir.