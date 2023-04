Un géant britannique du tabac condamné pour avoir financé le programme nucléaire nord-coréen

Plus de 629 millions de dollars, soit quelque 570 millions d'euros: c'est le montant cumulé des amendes infligées à British American Tobacco (BAT), deuxième plus gros vendeur de tabac du monde, ainsi qu'à sa filiale BAT Marketing Singapore (BATMS). La décision de justice a été prononcée en vertu du fait que BAT et BATMS n'ont pas respecté les sanctions prononcées par les États-Unis contre la Corée du Nord.

C'est Brian Eddie Nelson, sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, qui a officialisé la nouvelle dans une déclaration datant du 25 avril. Le communiqué n'y va pas par quatre chemins: «Pendant des années, BAT s'est associée à la Corée du Nord afin de monter un business de fabrication de cigarettes, et s'est appuyée sur des intermédiaires financiers liés aux réseaux nord-coréens d'armes de destruction massive dans le but de s'enrichir.»





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

BAT et BATMS avaient plaidé coupables concernant les affaires de fraude bancaire et de violation de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), loi fédérale américaine permettant de restreindre les activités commerciales entre les États-Unis et certains pays considérés comme des menaces.

Profits clandestins

En 2007, BAT a annoncé qu'elle allait vendre ses parts d'une société qu'elle possédait avec l'entreprise publique North Korean Tobacco Company, ce qui marquait officiellement la fin de ses activités en Corée du Nord. La réalité était en fait bien différente: en sous-main, la firme a poursuivi son lucratif partenariat avec Pyongyang, en passant par sa filiale singapourienne BATMS.

Résultat: entre 2007 et 2017, BAT aurait empoché 418 millions de dollars (379 millions d'euros) grâce à la vente de tabac et de cigarettes en Corée du Nord, selon le département de la Justice. Ce n'est finalement qu'en septembre 2017 que serait survenue la véritable fin de l'alliance entre le cigarettier américain et son partenaire asiatique.

À lire aussi Quand le géant de la cigarette Kent vendait ses filtres à l'amiante comme des atouts santé

Selon Quartz, les profits générés par la Corée du Nord grâce à ce partenariat clandestin auraient directement servi à financer les programmes nucléaires nationaux. Comme le rappelle le New York Times, le premier essai nucléaire effectué par le pays date de 2006, ce qui a décidé l'ONU et les États-Unis à fixer une série de sanctions à l'encontre du pays afin de ne pas contribuer financièrement au développement des activités nucléaires de Pyongyang.