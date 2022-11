Un cartel utilise Amazon pour vendre des décorations de pelouse en meth

L'imagination des trafiquants de drogue est sans limite. Parce qu'il leur est bien difficile de faire entrer leurs produits aux États-Unis ou au contraire de les exporter vers des territoires dépourvus de laboratoires, des fabricants de méthamphétamine –cette drogue que connaissent bien les fans de la série Breaking Bad– ont eu l'idée insensée de vendre une partie de leur production sur Amazon en la présentant comme de la décoration de pelouse.

C'est vrai que de jolies petites pierres, ça peut agrémenter un jardin de façon très harmonieuse, s'amuse Gizmodo, qui, reprenant une information de Forbes, raconte qu'au moins cinq vendeurs différents ont d'ores et déjà été signalés pour avoir tenté de fourguer de la meth en ne mettant en avant que son aspect esthétique. Tous travaillaient apparemment, de façon directe ou indirecte, pour le même cartel.

La police américaine a d'ores et déjà saisi plusieurs colis de ce type: le 28 octobre, les douaniers ont par exemple intercepté un paquet contenant 5 kilogrammes de méthamphétamine. Cela s'est déroulé à Louisville, dans le Kentucky, où cette commande ô combien singulière a été stoppée avant de pouvoir être expédiée vers sa destination finale, en Australie.

Trois jours plus tard, en plein Halloween, des agents du département de la Sécurité intérieure ont mené une perquisition sur un terrain dans le Michigan, où ils ont retrouvé 6 kilogrammes de meth. Les propriétaires de la parcelle avaient apparemment l'intention de s'en servir pour décorer leurs parterres de fleurs et pour rendre plus attrayant le chemin de fer de leur train électrique.

Des sous-marins et des carottes

Il semble actuellement bien difficile de déterminer depuis combien de temps dure ce manège, et il faudra une longue et minutieuse enquête pour établir quelles étaient les réelles intentions de chaque individu ayant acheté un peu ou beaucoup de meth sur Amazon.

Car s'il y a sans doute dans le lot des personnes bien intentionnées ayant simplement voulu mettre un peu de déco dans leur paysage, d'autres ont très probablement effectué leur commande en toute connaissance de cause, pour consommer ou pour revendre. Sinon, cette opération n'aurait guère de sens.

Cette façon très ingénieuse (mais aussi très inquiétante) d'écouler de la méthamphétamine vient s'ajouter à la longue liste des méthodes les plus inattendues déployées par les cartels pour vendre leurs produits. Parmi elles, l'emploi de «narco sous-marins» ou la fabrication de fausses carottes. Tout cela serait vraiment drôle si les conséquences n'étaient pas aussi désastreuses.