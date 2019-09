Le monde allant mal, le business des kits de survie se porte bien

Vous n'êtes pas très bunker, mais vous aimeriez tout de même vous préparer en cas de catastrophe humanitaire ou naturelle? Il existe de plus en plus d'options. L'une d'entre elles se présente sous la fotme d'un kit de survie prêt à l'emploi en cas d'effondrement.

L'entreprise Biolite, spécialisée dans les chauffages extérieurs et les solutions énergétiques hors réseaux, lance ce mois-ci des «prep kits» déclinés en version solo (117 euros), appartement (280 euros) ou familles (420 euros), à dégaîner en cas d'urgence apocalyptique.

Chacun d'entre eux inclut un Lifestraw (un système de filtration de l'eau), des panneaux photovoltaïques, des lampes frontales, des systèmes lumineux fonctionnant à l'énergie solaire, aux câbles électriques ou aux batteries portables.

Survie urbaine

L'entreprise adapte aux environnements citadins le savoir-faire qu'elle a acquis sur l'énergie dans la nature. «Nous avions confectionné des stations de chargement dans New York avec nos réchauds de camping», se remémore Erica Rosen, la directrice adjointe du marketing de Biolite, pour Fast Company.

L'histoire se déroule en 2012, alors que l'ouragan Sandy vient de frapper et que les bureaux new-yorkais de l'entreprise sont privés de courant. «Nous avons fait bouillir de l'eau pour que les gens puissent boire une tasse de thé et mis à disposition nos chargeurs solaires pour brancher leurs téléphones. C'était un petit moment d'humanité, mais ce fut aussi le moment où nous avons réalisé: “Oh mon dieu, nous avons pensé l'énergie hors réseau pour les loisirs en extérieur et complètement manqué le coche de la préparation d'urgence!”»

Né de la Guerre Froide

Biolite a depuis rectifié le tir. Ses kits ont été développés avec les technologies déjà mises en œuvre par l'entreprise, notamment SolarHome, un mini-réseau solaire portable qu'elle vend déjà en Afrique de l'Est.

Il faut dire que le mouvement du survivalisme –le fait de se préparer activement à survivre aux désastres– représente aujourd'hui un marché très lucratif.

Né aux États-Unis à l'époque de la Guerre Froide, il n'a depuis cessé de croître. Ses phases d'expansion restent assez lentes, mais les élections sont toujours un moment propice pour écouler les produits de ces entreprises spécialisées.

À la suite de l'élection de Donald Trump en 2016 par exemple, les ventes de nourriture d'urgence (boîtes de conserve ou viande séchée) de MyPatriotSupply ont triplé et celles de Rising S Bunkers, le plus grand constructeur de ces abris bétonnés aux États-Unis, ont augmenté de 150%.

«Lorsque les gens voient quelqu'un qui a subi un ouragan en Caroline du Nord, ils se disent: “Ça pourrait être moi”», explique pour Vice Bryan Nelson, le directeur du site de provisions et d'équipements de survie TheEpicenter.com. «C'est là qu'intervient le facteur peur. Les gens qui ont en sont saisis font grimper nos ventes.»