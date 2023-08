Le climat flambe mais les profits des compagnies aériennes redécollent

Fini, le temps pourri de la pandémie de Covid-19 où l'on se demandait si le secteur aérien subitement mis à l'arrêt n'allait pas définitivement piquer du nez. Même si elles reviennent de loin, les compagnies aériennes affichent désormais –comme attendu– des bénéfices en forte hausse depuis le début de l'année 2023.

Leurs profits sont parfois quatre fois plus élevés qu'il y a un an (à nuancer bien sûr avec la situation encore fragile de 2022), rapporte le quotidien économique britannique Financial Times. Des performances portées par une demande élevée pour le transport aérien et la hausse du prix des billets d'avion.

International Airlines Group (IAG), le propriétaire britannico-espagnol des compagnies British Airways, Iberia ou Aer Lingus, a enregistré un «profit record» de 1,25 milliard d'euros au deuxième trimestre 2023, contre 295 millions d'euros l'année dernière sur la même période pré-estivale. Dans son rapport d'activité du premier semestre 2023, rendu public fin juillet, IAG indique d'ailleurs ne percevoir «aucun signe de faiblesse dans les réservations à terme».





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Dans le même temps, le groupe allemand Lufthansa a réalisé 881 millions d'euros de bénéfices entre avril et juin 2023, contre 259 millions d'euros un an plus tôt. «La forte demande mondiale pour le voyage aérien a entraîné une augmentation significative du nombre de passagers des compagnies aériennes du groupe», s'est-il félicité le 3 août 2023.

De son côté, sans détailler les chiffres de ses bénéfices, Air France-KLM a connu un chiffre d'affaires en hausse de 14% au deuxième trimestre, «porté par une demande forte et durable du marché». Déjà bien relancée après une année 2022 positive, la compagnie franco-néerlandaise a déclaré le 28 juillet, par la voix de son directeur général Benjamin Smith: «Malgré le contexte inflationniste, [...] notre marge d'exploitation a atteint un niveau record» (de l'ordre de 9,6%).

Danser sur un volcan

Même son de cloche chez les compagnies aériennes low-cost. L'entreprise irlandaise Ryanair a réalisé un bénéfice après impôts de 663 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, un record pour l'entreprise, près de quatre fois supérieur à celui du deuxième trimestre 2022 (170 millions d'euros). La compagnie britannique EasyJet enregistre elle un record de bénéfices avant impôts de 203 millions de livres, soit près de 234 millions d'euros.

Les équipementiers bénéficient aussi de la dynamique. Le fabricant de moteurs d'avions Rolls-Royce a quintuplé ses bénéfices d'exploitation du premier semestre en l'espace d'un an, passés de 125 millions de livres (soit 149 millions d'euros) à 673 millions de livres (784 millions d'euros). En revanche, les deux principaux constructeurs d'avions de ligne, Airbus et Boeing, ont affiché un profit en baisse au premier semestre 2023.

À lire aussi Exit le deuxième pilote: les compagnies aériennes veulent réduire leurs coûts

Malgré l'accélération du réchauffement climatique, dans lequel le transport aérien joue un rôle significatif, il semble que les adeptes de l'avion ne soient pas encore prêts à renoncer à ce mode de déplacement. Pour l'année 2023, l'Association du transport aérien international (IATA) s'attend d'ailleurs à ce que les compagnies aériennes tutoient le record annuel de passagers dans le monde (4,35 milliards sont attendus, d'après des estimations publiées début juin, contre 4,54 milliards en 2019).

Les derniers chiffres révélés par les entreprises du transport aérien vont effectivement dans ce sens... Reste donc à trouver comment diminuer au maximum les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur notoirement difficile à décarboner.