Combien vaudraient Meghan et Harry sur Instagram?

La nouvelle a fait le tour du monde en un rien de temps. Le 8 janvier, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé renoncer à leur rôle officiel au sein de la famille royale et vouloir devenir «financièrement indépendants».

Le couple vaudrait aujourd'hui 30 millions de dollars [27 millions d'euros] –assez donc pour vivre plus que confortablement sans jamais travailler un jour de plus s'ils le souhaitaient. Il est pourtant possible, et amusant, de se demander ce que l'un des couples les plus influents de la planète pourrait faire pour prendre son indépendance financière hors rente.

Nous sommes justement à une époque où, en partie grâce aux réseaux sociaux, l'influence peut être calculée en monnaie sonnante et trébuchante. Wired s'est donc amusé à calculer combien pèse l'immense visibilité du couple royal.

À lire aussi Influenceurs sur Instagram: la bulle commence à éclater

La question n'est pas idiote: le trône britannique étant dépourvu de réels pouvoirs politiques, les membres de la famille royale ne sont finalement plus que des influenceurs et influenceuses très haut de gamme.

En moyenne, il est estimé qu'une publicité dans un post Instagram à un million d'abonné·es vaut à peu près 10.000 dollars. Une somme qui augmente un peu plus pour une vidéo. Le compte Instagram commun de Meghan et Harry, Comte et Comtesse de Sussex cumule plus de 10 millions d'abonnements.

Un million par post Instagram

Mais tout n'est pas forcément qu'une affaire de chiffres. HYPR est une entreprise qui connecte des services marketing à des personnes influentes sur les réseaux sociaux. Pour son patron Gil Eyal, les membres de la famille royale ont un statut bien plus unique que quasiment toutes les personnes influentes de la plateforme.

Meghan Markle tenait déjà un blog de mode avant son marriage. Mais, tout comme Kate Middleton, c'est son entrée dans la famille royale qui a fait exploser son influence. Les mariages princiers sont d'ailleurs l'épitomé de ce phénomène, puisque chacun d'entre eux établit des tendances pour les mariages des années à venir.

À lire aussi Les stars d'Instagram se mettent à poil sur OnlyFans

Chaque post, chaque vêtement porté est scruté non seulement par leurs followers mais aussi par toute la presse. Pour Eyal, «un million par post serait un point de départ» pour Meghan Markle. Mais un statut pareil se cultive. Selon le patron d'HYPR, l'image de marque d'un couple princier est trop haut de gamme pour des posts sponsorisés isolés.

Le plus plausible serait donc selon lui un partenariat durable avec une grande marque de luxe. Difficile de mettre un prix exact sur ce type de contrat. Mais, d'après Wired, pour une célébrité de premier ordre le montant peut aller jusqu'à une somme à huit chiffres pour quelques années.