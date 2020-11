Comment (peut-être) devenir riche grâce au bitcoin

Lors de sa création en 2009, un bitcoin ne valait pratiquement rien. Mais sa valeur a littéralement explosé cette année, et il dépasse à présent la barre des 13.500 euros. Selon le spécialiste du sujet de Bloomberg, Mike McGlone, cette tendance devrait se poursuivre, et la cryptomonnaie pourrait valoir 20.000 dollars [16.932 euros] dès 2021.

Cela constituerait un record, puisque le bitcoin n'a jamais dépassé 19.982 dollars [16.920 euros]. «Le bitcoin peut connaître une année 2021 parabolique, comme en 2013 et 2017, si les modèles précédents se reproduisent», a-t-il précisé.

Jason Deane, analyste bitcoin chez Quantum Economics, est du même avis. «Un bitcoin à 20.000 dollars est une perspective réaliste et (à mon avis) assez probable, peut-être même d'ici les six prochains mois.» Moins réalistes, des prédictions d'un bitcoin à un million de dollars ont même été récemment émises par un ex-Goldman Sachs spécialiste des hedge funds.

À lire aussi La Sibérie, terre promise des cryptomonnaies?

Prudence est mère de vertu

Comment faire, alors, pour se joindre à la foule des traders de bitcoins? Attention: ceci n'est pas un guide d'investissement, nous décrivons simplement le processus via lequel les particuliers peuvent acquérir du bitcoin. Notons en outre que les plateformes et entreprises citées ne le sont qu'à titre d'exemple.

Le site Cryptoast explique comment faire en utilisant la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance (récemment accusée de chercher à contourner les régulations aux États-Unis). Les traders de cryptos se tournent également souvent vers Coinbase ou Kraken notamment, louées pour leur simplicité.

À lire aussi Comment les méchants de «The Social Network» sont devenus les rois du bitcoin

Il faut en premier lieu s'inscrire avec une adresse e-mail –de préférence dédiée uniquement à Binance– et un mot de passe complexe (l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe est recommandée). Une fois l'adresse e-mail validée, il faut activer la double authentification pour davantage de sécurité (de préférence avec Google Authenticator).

Il faut ensuite faire vérifier son compte Binance en y entrant des informations personnelles et une pièce d'identité (le visage sera ensuite vérifié via la webcam ou la caméra du smartphone). À partir de là, il est possible d'acheter du bitcoin, en cliquant sur «acheter des cryptos», puis en précisant le montant souhaité (par exemple 1.000 euros).

Bitcoin en portefeuille

En payant par carte bancaire, et en précisant à nouveau sa nationalité et le montant d'investissement prévu, on est désormais propriétaire de 0,150779 BTC. Il est ensuite conseillé de transférer les bitcoins sur un portefeuille virtuel, pour plus de sécurité.

Pour en créer un, chez blockchain.info par exemple, il faut une adresse e-mail valide, protégée par un mot de passe complexe. Là encore, activer la double authentification garantit une plus grande sécurité.

À lire aussi L'homme qui voulait voler ses propres bitcoins

Il faut ensuite noter son adresse (ou identifiant, par exemple 3FZbgi29cpjq2GjdwV8eyHuJJnkLtktZc5), qui permet de se connecter et d'y transférer des fonds. Il est impératif de conserver sa clé privée en lieu sûr (sur une clé USB, sur un papier bien rangé).

Enfin, pour transférer les bitcoins sur le portefeuille depuis une plateforme d'échange, il faut cliquer sur «retrait» puis entrer l'adresse dudit portefeuille, et le montant de la transaction –qui, c'est à noter, occasionnera des frais. La suite vous appartient: attention à ne pas vous laisser griser.