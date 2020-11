Où investir votre argent en 2021?

«Si vous êtes un investisseur et que vous vous demandez quels secteurs pourraient bien se porter en 2021, gardez un œil sur ceux qui bénéficieraient d'une dose de normalité pré-Covid»: c'est ainsi que CNBC résume les perspectives d'investissement pour l'année prochaine, dans le contexte de l'arrivée prochaine de vaccins contre le Covid-19.

À lire aussi Comment (peut-être) devenir riche grâce au bitcoin

Selon Blair duQuesnay, de Ritholtz Wealth Management, les secteurs du loisir, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies fossiles et des compagnies aériennes —quitte à polluer toujours plus dans un contexte de crise climatique— devraient bénéficier de ce très progressif «retour à la normale».

L'ombre des «profiteurs» de crise

«Les [entreprises qui ont affiché les meilleures performances] cette année ne feront peut-être pas aussi bien que les compagnies de croisière, les compagnies aériennes ou d'autres [en 2021], qui enregistrent [actuellement] des niveaux affaiblis», explique Blair DuQuesnay.

À lire aussi Pendant le confinement, le boursicotage amateur explose

Même tendance chez Glassman Wealth Services. Les secteurs qui devraient bénéficier des campagnes de vaccination massives sont, logiquement, ceux accueillant beaucoup de public: compagnies aériennes, croisières, restaurants, cinémas, sport professionnel, concerts, etc.

Toutefois, il ne faut pas pour autant revendre toutes ses actions dans les entreprises qui ont bénéficié de la pandémie (Zoom, Netflix), notamment parce que des tendances issues de la pandémie, comme le télétravail, vont perdurer au moins partiellement.

Goldman Sachs dit «calmos»

La célèbre banque d'investissements américaine se montre plus précautionneuse. Selon elle, les marchés américains n'affichent pas encore les signes d'une solide reprise cyclique, et invite à la prudence concernant le succès du vaccin. Elle prédit également un affaiblissement du dollar.

«Alors que le S&P 500 est en hausse cette année, les gains ont été extrêmement limités: les GAFAM, qui représentent environ un cinquième de l'indice, sont en hausse d'environ 40%, tandis que le reste du marché est toujours en baisse sur l'année», explique l'un de ses économistes, Zach Pandl, à Business Insider.

À lire aussi Investir dans Bon Jovi peut rapporter gros

En Europe, des swaps comme PLN et NOK pourraient offrir de bons rendements. En Asie, une croissance chinoise de 7,5 à 10%, devrait faire gonfler les actifs associés, et s'accompagner d'une hausse des monnaies chinoise, sud-coréenne, japonaise et taïwanaise.

«De plus, Goldman s'attend à la surperformance des actifs cycliques et de matières premières des marchés émergents, comme les actions d'Amérique latine, et plus largement les valeurs bancaires des marchés émergents», termine Business Insider.

Les bons conseils de Bloomberg

Dans un article, l'agence de presse répertorie les bons conseils de plusieurs fonds d'investissement sur la meilleure façon d'investir 100.000 dollars dans le contexte actuel. Le groupe Colony conseille de miser sur l'internet par satellite et la chaîne du froid.

Preserver Partners recommande d'investir dans des fintech comme Drip Capital, qui fournit des fonds de roulement aux exportateurs des marchés émergents afin qu'ils puissent acheminer leurs marchandises (6 à 8% de rendement par an).

À lire aussi Pour être riche dans cinq ans, investissez aujourd'hui dans Musk

Crest Capital Advisors investit dans le financement d'entreprises générant moins de 25 millions de dollars de chiffres d'affaires par an (10 à 13% de rendement par an). Enfin, Van Leeuwen & Co parie sur les entreprises du secteur de la construction qui bâtissent des centres de données pour le cloud computing, ou des laboratoires pour les biotechnologies.