Comment repérer les faux avis sur Amazon

Le commerce des faux avis sur Amazon se doit d'être de plus en plus ingénieux: après le prix et la livraison, les commentaires sont l'argument de vente le plus convaincant auprès de la clientèle, d'après une étude de l'agence de marketing Tinuiti.

Depuis 2016, le géant de la distribution chasse donc assidûment les fraudes. Même Facebook, selon une enquête de The Markup, met la main à la pâte en supprimant des groupes organisés qui proposent des réductions ou des articles gratuits en échange de commentaires à cinq étoiles.

Cela dit, ce marché noir de commandes vérifiées –ce site ne fait par exemple pas mystère de son objectif– est loin d'être la seule manière de manipuler l'acheteur ou l'acheteuse. Voici alors quelques conseils pour éviter de se laisser influencer.

À lire aussi Le marché noir des avis fallacieux sur Amazon

Conseil numéro 1: lire les commentaires –cela coule de source. Un vendeur peut prendre la fiche d'un ancien produit et en changer la photo, la description et le titre. Une pratique frauduleuse répandue consiste ainsi à utiliser une annonce aux avis élogieux pour vendre autre chose que le produit initialement commenté.

On peut par exemple troquer un plateau à tacos pour un adaptateur de téléphone. Le nouvel adaptateur partira d'emblée avec l'excellente note de l'ancien produit. Mais la substitution sera souvent détectable en lisant que les acheteurs sont absolument ravis... de leur plateau à tacos.

Bon à savoir: ce gonflage de la note peut aussi s'effectuer en groupant des produits supposés similaires, mais qui n'ont en réalité rien à voir. Patrick Graham, un porte-parole d'Amazon, assure que l'entreprise est très attentive aux «groupements abusifs».

Méfiance cinq étoiles

Conseil numéro 2: ne pas trop faire confiance à la note. Amazon a changé de fonctionnement et il est désormais possible de noter un produit directement après achat sans laisser d'avis, si bien qu'un produit avec plus de 3.500 notations peut n'avoir en fait que quinze commentaires à son actif.

Ne vous fiez pas non plus aux soi-disant meilleurs commentaires. «L'ordre peut être établi par le vendeur», explique Tommy Noonan, le fondateur de ReviewMeta, un site qui détecte les potentiels faux avis sur Amazon et ajuste la note du produit en fonction. Un bon réflexe à adopter: copier-coller l'url de l'objet de votre désir sur son site (ou celui, similaire, de Fakespot) pour faire le tri.

Conseil numéro 3: se méfier s'il y a trop de photos ou de vidéos. Noonan affirme que des vendeurs payent les personnes laissant des commentaires pour qu'elles y ajoutent des photos ou des vidéos, mais qu'en pratique, très peu de gens en mettent naturellement et sans contrepartie.