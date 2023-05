Comment la Riviera française a su se construire une image

Encore la faute des Anglais. C'est à la fin du XIXe siècle que de riches Britanniques ont «découvert» et commencé à fréquenter la Riviera française, cette bande côtière qui s'étend grosso modo de Monaco à Menton, raconte l'auteur américain Jonathan Miles dans son essai Once Upon a Time World – The Dark and Sparkling Story of the French Riviera.

Attirés par le soleil et la mer, les Anglais ont été les premiers à faire construire des villas sur les hauteurs. Nombre d'entre eux sont même venus finir leur vie sur la Riviera, dont ils paraient le climat de vertus médicinales.





«Rapidement, la construction de multiples casinos, dont celui de Monte-Carlo, mondialement connu, et le développement des chemins de fer français ont contribué à transformer la Riviera. D'une oasis paisible pour les malades, [elle est devenue] un pôle animé [fait] de paillettes et de glamour. Rien qu'à Cannes, onze hôtels ont été construits dans les années 1860, vingt-deux dans les années 1870 et quatorze dans les années 1890», rappelle Foreign Policy.

Grandeur et décadence (très relative)

Au début du XXe siècle, Américains et Russes se sont joints aux Britanniques, faisant de la Riviera française un lieu de concentration de richesses inédit, où les élites occidentales se retrouvaient pour faire la fête, s'adonner à tous les excès et oublier leurs soucis. La région a même vu éclore des icônes transgressives comme les «courtisanes» de la Belle Époque Caroline «la belle» Otéro et Liane de Pougy.

L'aimant Riviera a aussi attiré des intellectuels et artistes: le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, les écrivains américains Scott Fitzgerald et James Baldwin, ainsi que le peintre Henri Matisse et ses disciples du fauvisme. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Riviera française a abrité un important mouvement de résistance et vu débarquer (cette fois-ci pour de vrai) les Américains.

Après-guerre, elle avait perdu de sa superbe, mais l'installation du Festival de Cannes à partir de 1946 a contribué à inverser la tendance. Si le succès de la région ne s'est toujours pas démenti en 2023, elle est confrontée de longue date à de multiples défis comme l'influence du crime organisé, la corruption et le changement climatique.