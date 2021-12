Échanger une épingle à cheveux contre une maison, c'est possible

En 2006, Kyle MacDonald, un Canadien originaire de Colombie-Britannique, était parvenu à transformer un trombone rouge en maison grâce à une série de trocs et en essayant de gagner au change à chaque étape. Quatorze ans plus tard, une femme du nom de Demi Skipper a décidé de réitérer l'exploit en diffusant les vidéos de son parcours sur TikTok, YouTube et Instagram.

En mai 2020, Skipper a débuté son défi en échangeant une épingle à cheveux contre une paire de boucles d'oreilles. Elle est ensuite parvenue à récupérer des objets d'une valeur de plus en plus élevée, d'un aspirateur à un MacBook en passant par des paires de baskets de collection.

Comme pour Kyle MacDonald, qui avait réussi à intéresser un collectionneur avec une boule à neige du groupe Kiss, la clé de ce genre de défi semble de trouver un objet rare ayant une valeur limitée pour le commun des mortels, mais pouvant attiser les convoitises chez des passionnés.

Pour Skipper, cet objet fut une «carte célébrité» du fast-food Chipotle. La chaîne connue pour ses burritos envoie aux célébrités qui parlent d'elle dans les médias une carte de fidélité valable un an, et donnant accès à de la nourriture gratuite dans tous ses restaurants.

Un an de burritos vous mènera très loin

Ces cartes sont évaluées à 20.000 dollars (17.000 euros), mais encore faut-il trouver une personne appréciant suffisamment Chipotle pour qu'elle soit prête à céder, en échange, un bien d'une plus grande valeur encore.

Comme en 2006 à l'époque de l'acquisition de la boule à neige, les fans suivant Skipper sur les réseaux sociaux estimaient qu'elle avait fait un mauvais choix en échangeant trois tracteurs contre la carte.

Pendant des mois, raconte le Guardian, Skipper a cherché des célébrités photographiées en train de manger chez Chipotle, susceptibles d'avoir assez de cash sous la main et de suffisamment aimer les burritos pour accepter le troc. Quelques joueurs de la NFL se seraient montrés intéressés, avant de renoncer.

Finalement, une Canadienne s'étant autoproclamée «plus grande fan de Chipotle» a accepté de céder une caravane entièrement autonome équipée d'un Powerwall Tesla contre la carte illimitée.

À la suite de cet échange, une spéculatrice immobilière qui suivait les aventures de Skipper l'a contactée pour lui dire qu'elle attendait que la vidéaste réussisse un troc d'une valeur suffisante pour lui proposer l'une de ses propriétés. Estimé à 40.000 dollars (35.000 euros), le véhicule remplissait finalement ses critères.

Après vingt mois et vingt-huit échanges, Demi Skipper et son mari sont donc devenus propriétaires d'une petite maison dotée de deux chambres, d'un salon, d'une cuisine, d'un jardin et d'une salle de bains, non loin de Nashville, dans le Tennessee.