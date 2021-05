C'est historique: l'administration Biden soutient la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid

L'annonce est historique, et pourrait constituer un moment pivot dans la lutte de l'humanité contre le SARS-Cov-2. L'administration Biden-Harris a annoncé sa volonté de soutenir, devant l'Organisation mondiale du commerce, les nations comme l'Inde ou l'Afrique du Sud réclamant la levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19.

«C'est une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie de Covid-19 nécessitent des mesures extraordinaire», a écrit dans un communiqué le Bureau de la représentante au Commerce extérieur, branche de l'exécutif américain dirigée par Katherine Tai.

«L'administration croît fermement dans la protection de la propriété intellectuelle mais, pour permettre la fin de cette pandémie, soutient la levée de ces protections sur les vaccins contre le Covid-19.»

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.



The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8