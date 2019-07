Libra peut-elle déstabiliser nos démocraties?

Facebook dévoilait le 18 juin son plan de lancement d’une nouvelle cryptomonnaie du nom de Libra –une devise destinée à être utilisée sur toute la planète.

Ce projet ambitieux, soutenu par des géants financiers et numériques comme Visa, Uber, Spotify ou encore Paypal, pourrait se révéler dangereux pour l’équilibre du système financier mondial et la protection des personnes qui en font usage si aucune limite n'est imposée à la société de Mark Zuckerberg, écrit Fast Company.

Pour justifier l’utilité d’une telle monnaie, l’association Libra, porteuse du projet, a souligné l’importance des frais liés aux virements bancaires internationaux, l’inefficacité des banques traditionnelles et surtout la nécessité d’offrir des services aux personnes non bancarisées à travers le monde, rapporte Wired.

La journaliste Jennifer Grygiel estime que le réseau social ne souhaite pas concurrencer le Bitcoin ou d’autres monnaies cryptées. Il viserait encore plus haut en cherchant à remplacer le système financier mondial existant par une toute nouvelle configuration, dont Libra serait le centre.

L’image de Facebook s'est dégradée, notamment depuis le scandale Cambridge Analytica, une société de profilage politique qui avait capté en juin 2014 les données de 50 millions de membres du réseau social sans leur consentement.

C’est précisément sur cette dérive que se sont appuyées plusieurs personnalités politiques outre-Atlantique pour s’opposer au projet. «Compte tenu du passé troublé de la société, je demande à Facebook d’accepter un moratoire sur toute avancée visant à développer une cryptomonnaie avant que le Congrès et les régulateurs ne puissent examiner ces questions et prendre des mesures», a déclaré dans un communiqué Maxine Waters, présidente du comité des services financiers de la Chambre des représentants aux États-Unis.

Le sénateur démocrate de l’Ohio Sherrod Brown, a lui aussi fustigé via Twitter les manquements de la firme en matière de protection des données. «Facebook est déjà trop grand et trop puissant et elle a utilisé ce pouvoir pour exploiter les données des utilisateurs sans protéger leur vie privée. Nous ne pouvons pas lui permettre de développer une nouvelle cryptomonnaie risquée à partir d’un compte bancaire suisse sans surveillance.»

