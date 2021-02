Il existe au moins un (mystérieux) milliardaire en dogecoins

Les cryptomonnaies n'ont de valeur que celle qu'on leur donne. N'importe qui peut donc en créer une. Certaines sont très sérieuses, comme le célèbre Bitcoin, mais d'autres sont inventées simplement pour s'amuser.

Parmi ces cryptoblagues, la plus célèbre est certainement le Dogecoin. Elle fait référence au meme «doge», né au début des années 2010 et qui représente un chien chiba s'exprimant dans un anglais approximatif.

Créé en 2013, le doge a connu une vie plutôt tranquille car, contrairement au Bitcoin, personne ne prenait au sérieux cette monnaie créée en quelques heures. La blague à deux balles a pourtant peut-être rendue au moins une personne milliardaire.

Sur Reddit, justement parce que cette monnaie est un meme, des internautes se sont récemment mis en tête de porter le Dogecoin à un dollar. Une mission d'apparence impossible: au début de l'année, un token valait environ un demi-centime.

GameStop des crypto

L'objectif affiché est de faire du Dogecoin le GameStop des crypto et de faire tutoyer les sommets à une valeur qui ne vaut rationnellement presque rien. Comme pour GameStop, le milliardaire Elon Musk a fait la promotion de l'opération sur Twitter (avant de faire l'inverse quelques jours plus tard), ce qui a bien sûr fait exploser le cours de la monnaie.

Le prix des tokens a ainsi augmenté de 900%, portant sa valeur à cinq centimes de dollars. Cela peut paraître peu mais fixe le total existant à la coquette somme de 6,9 milliards de dollars –environ 113 milliards de dogecoins ont, depuis sa naissance, été minés.

Or, un unique portefeuille détient individuellement près de 21% de tous les dogecoins: cela représente plus de deux milliards de dollars à l'heure de la rédaction de cet article (cette valeur pouvant changer très rapidement).

Anonyme, cette (ou ces) personne a commencé à acheter des dogecoins, il y a deux ans, lorsqu'ils ne valaient que 0,002 dollars, et y a dépensé plusieurs millions. Lorsque le doge a explosé, ce ou cette milliardaire anonyme a commencé via ses transactions à envoyer plusieurs messages.

Parmi eux, plusieurs transactions de 28.061971 dogecoins ont été effectuées: un clin d'oeil à l'anniversaire d'Elon Musk, le 28 juin 1971. Le PDG de Tesla se vante-t-il de son bon coup ou l'acheteur mystère rend-il hommage à l'homme qui l'a rendu plus riche encore qu'il ne l'était déjà?

Il est aussi possible que ce compte soit en réalité une organisation (une banque, une app) et que plusieurs utilisateurs et utilisatrices y transitent pour acheter leurs tokens. Dans ce cas, quelqu'un serait en train de troller pour faire croire à un milliardaire.

Ce qui est certain, c'est que si elle le voulait, cette personne pourrait envoyer au tapis toute la cryptomonnaie, en vendant d'un coup près de 20% de son total disponible.