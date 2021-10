Worldcoin, le revenu universel version crypto et œil bionique

Il existe déjà 6.700 cryptomonnaies actuellement en cours, selon le site Coinmarketcap. Mais le Worldcoin, que s'apprête à lancer l'investisseur américain Sam Altman, n'est pas vraiment banal: non seulement il sera distribué gratuitement à n'importe qui, mais il sera gratuit pour tout nouvel inscrit.

Pour cela, Sam Altman prévoit de distribuer des milliers «d'Orbs», une sorte d'œil bionique chargé de scanner les yeux des volontaires. «L'Orb capture une image des yeux d'une personne, qui est convertie en un court code numérique, ce qui permet de vérifier si la personne s'est déjà inscrite. Si ce n'est pas le cas, elle reçoit une part gratuite de Worldcoin», peut-on lire sur le site web de la crypto.

«L'image n'aura pas besoin d'être stockée ou téléchargée et aucune autre donnée personnelle n'est requise», assure le texte. De plus, ce système de biométrie ne peut pas être piraté comme une clé ou un code secret, fait valoir Sam Altman.

Le grand objectif du Worldcoin: délivrer un revenu universel gratuit à chaque habitant de la planète, mais surtout assurer une belle promotion aux cryptomonnaies. «Aujourd'hui, moins de 3% de la population mondiale détient des actifs en cryptomonnaie. Si une cryptomonnaie était adoptée à grande échelle, elle augmenterait considérablement l'accès à l'économie internet et rendrait possibles des applications qui sont aujourd'hui inimaginables», décrit Sam Altman, par ailleurs patron d'Open AI.

Chaque personne acceptant de voir son œil scanné se verra attribuer entre 10 et 200 dollars (entre 8,5 et 170 euros) selon le moment où elle a accédé au service, précise au site Vice Alex Blaina, le cofondateur de Worldcoin. Il sera également possible d'acquérir des Worldcoins sans scanner son iris, mais il ne sera alors pas gratuit.

Dystopie mondiale

Dans une expérience préliminaire menée au Chili, la startup affirme avoir recruté 18.000 personnes en six mois. D'autres tests ont été conduits au Kenya, en Indonésie, au Soudan et même en France.

Selon les prévisions des deux entrepreneurs, plus d'un milliard de personnes pourraient détenir des Worldcoins d'ici 2023. Pour atteindre ce chiffre, Worldcoin prévoit de fabriquer plus de 50.000 Orbs par an, afin de les distribuer dans le monde entier.

Financé par des poids lourds de la crypto (Andreessen Horowitz, CoinbaseVentures, 1confirmation, Blockchange et Day One Ventures), le Worldcoin bénéficie d'un soutien de 25 millions de dollars.

Ce projet un brin utopiste relève de la foi intangible des millionnaires de la tech dans la capacité de la technologie à changer le monde. «Les progrès technologiques conduiront à une croissance économique sans précédent», revendique le site de Worldcoin.

Une vision qui fait penser à celle de Peter Thiel, qui n'entend rien de moins que de «tuer la mort», ou d'Elon Musk qui veut conquérir Mars pour sauver l'humanité des futurs désastres.

«Facebook a été créé pour donner la parole au peuple», déclarait même sans rire Mark Zuckerberg en 2019. Personne ne sait ce qu'il adviendra du Worldcoin, mais le passé montré que de louables ambitions n'ont pas toujours les effets attendus.