Liquidateur d'Enron, l'homme chargé de la banqueroute de FTX n'avait jamais vu un tel bordel

«Jamais dans ma carrière je n'avais vu un tel échec complet des contrôles d'une entreprise». Cinglante, la phrase n'a pas été écrite par un parfait inconnu mais par John Ray III, chargé par la justice américaine de mettre en œuvre le plan de banqueroute de FTX, la plateforme d'échange de cryptomonnaies dont l'effondrement menace l'ensemble du secteur.

Et John Ray III connaît son affaire: il a notamment été placé à la barre d'Enron lors de sa chute, l'une des plus retentissantes faillites de l'histoire économique moderne, avec un gadin de 60 milliards de dollars en 2001.

Sans pitié pour le jeune patron de FTX Sam Bankman-Fried (SBS), ce jugement a été posé noir sur blanc sur l'un des premiers documents officiels remis à l'occasion de la banqueroute de son édifice branlant.

Ce que l'on peut lire de cette analyse préalable est effarant, plus édifiant encore lorsque l'on sait les sommes évaporées (parfois d'une manière étrangement frauduleuse) qui sont en jeu et le nombre de personnes auxquelles la plateforme doit de l'argent, plus d'un million, et qui risquent fort de ne jamais le revoir.

I just read FTX's Chapter 11 First Day Affidavit.



In it, the appointed restructuring CEO John Jay Ray III, who oversaw Enron's bankruptcy proceedings, calls FTX's case the worst of his career.



Its contents are shocking.



Here are the highlights:



👇 — jonwu.eth (@jonwu_) November 17, 2022

Supervisant désormais les conséquences de ce qu'il appelle une «débâcle sans précédent», John Ray III décrit un chaos gestionnaire absolu, la comptabilité inexistante d'une pourtant vaste entreprise économique, des chiffres pipeautés ou au doigt mouillé auxquels il affirme ne peut pas faire confiance, et des pratiques internes pour le moins exotiques.

Celles et ceux qui se souviennent des frasques managériales d'Adam Neumann, patron déchu de WeWork après l'effondrement brutal de sa licorne cassée, seront en terrain connu.

«De l'intégrité compromise de systèmes et une surveillance fautive des opérations à l'étrangers, à la concentration du pouvoir dans les mains d'un groupe très réduit d'individus sans expérience, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent», est-il ainsi écrit.

Rien qui va

Un exemple? Fin septembre, Sam Bankman-Fried déclarait que FTX et les sociétés lui étant liées possédaient pour 5,5 milliards de cryptomonnaies: en réalité, FTX International n'avait réellement la main que sur 659.000 dollars de ces choses. En outre, le rôle du Bahamas et de sa législation semble trouble, avec un possible siphonnage de fonds à la clé.

Comme le fut Mt. Gox, autre plateforme dont l'effondrement de 2014 fut un fameux naufrage, FTX était géré à la petite semaine, ou n'était pas géré du tout: selon le document remis par John Ray III, les cadres de la firme ne s'embarrassaient apparemment pas de réunions.

Les discussions les plus sensibles entre Sam Bankman-Fried et ses bras droits se faisaient via des systèmes non-sécurisés, des boucles de mail auxquelles quiconque avec un peu de bagout en piratage auraient pu avoir accès.

Le jeune patron faisait même un usage immodéré de messageries «secrètes», comme Signal, pour esquiver les regards trop indiscrets posés sur certaines de ses communications et décisions les plus importantes.

Quant aux chiffres liés à la banqueroute, il est difficile d'entrer dans les détails comptables: de manière stupéfiante, et malgré l'énormité des opérations financières transitant par FTX, il semble que la firme ne tenait pas elle-même de registre de ses échanges et des comptes détenus.

Ce genre de laxisme presque philosophique –«fuck les régulateurs» a expliqué SBS à un journaliste de Vox– a permis quelques largesses pour le moins curieuses, comme l'achat au Bahamas, sur les deniers de l'entreprise et sans contrôle, de logements pour les salariés de FTX. D'autres dépenses plus ou moins importantes n'étaient justifiées par aucune facture officielle, et approuvées sur Slack par de simples emojis.

Et même si l'entreprise a été auditée, John Ray III dit ne pouvoir faire véritablement confiance à ces études apparemment pour le moins légères.

L'une des entreprises chargées de ces audit était ainsi nommée Prager Magis et se présentait comme «la première à ouvrir son quartier général dans le Metaverse de Decentraland», ce qui avouons-le fait plus penser à une partie de Minecraft qu'au décorticage maniaque de milliers de tableurs Excel par des armées de comptables.

In ¶55 John Jay Ray III basically says:



"Uhm, I've heard of the FTX US auditors. The FTX Int'l auditors I uh, let's just say they're best known for having an office in the metaverse."



And in ¶56 he essentially says that the audited financials are also not to be trusted. pic.twitter.com/mHjnMQcMTS — jonwu.eth (@jonwu_) November 17, 2022

¶59 Human Resources: The entire FTX Group didn't have any employee management whatsoever, incapable of furnishing:



- a list of employees

- the terms of their agreements

- each employee's status pic.twitter.com/QrzJkJgeOJ — jonwu.eth (@jonwu_) November 17, 2022

Les ressources humaines? Inexistantes, comme le reste: une liste complète du personnel n'a pas pu être fournie, pour la simple raison qu'elle n'existait pas, que les postes n'étaient pas formellement définis et que les contrats n'étaient semble-t-il même pas écrits noir sur blanc.

Sam Bankman-Fried aurait perdu en quelques jours l'intégralité de sa propre fortune, estimée avant la dégringolade à 16 milliards de dollars. Autrefois au sommet et désormais dans les limbes, FTX semble être un exemple parfait de ce que les désirs de dérégulation totale peuvent faire naître chez les plus incompétents et irresponsables des dirigeants crypto-enthousiastes: une immense fraude n'ayant tenu que sur du vent, et finissant par coûter des fortunes à des millions de personnes.