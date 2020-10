Nouveau retard pour «Cyberpunk 2077», nouvel enfer pour ses équipes

Ultra attendu par la grande communauté des gamers, titre capital pour accompagner la naissance des consoles de nouvelle génération, Cyberpunk 2077 a une nouvelle fois été repoussé d'une vingtaine de jours par son éditeur polonais, CD Projekt Red.

Désormais prévu pour une sortie le 10 décembre, officiellement passé gold donc a priori terminé, le jeu essuie ainsi son troisième report. Et une pression démentielle est placée sur les épaules de ses équipes de développement.

En mai 2019, Marcin Iwińskis et Adam Badowski, patrons d'un studio fameux pour les cadences infernales (le crunch) qu'il impose à ses équipes avant la parution d'un jeu, promettaient pourtant publiquement de prendre soin, cette fois, de la santé mentale comme physique de leurs salarié·es.

Promesses en l'air et vœux pieux. En septembre 2020, le journaliste Jason Schreier, dont l'enquête sur le crunch dévastateur subi par les équipes de Rockstar avant la parution de Red Dead Redemption 2 a marqué l'industrie, annonçait dans Bloomberg que le studio s'était largement dédit.

Une semaine de travail de six jours était alors imposée aux équipes quand, un an et demi auparavant, Iwińskis et Badowski juraient que les heures supplémentaires ne s'effectueraient que sur la base du volontariat.

Ce qui transpirait en septembre semble aujourd'hui bien pire encore. La logique immédiate pourrait laisser penser qu'un délai supplémentaire est une chance pour un studio d'alléger la charge de travail de ses équipes, déjà exsangues par des mois d'un labeur exténuant. Il n'en est pourtant rien.

Le fait que le jeu soit passé gold ne signifie pas qu'il est désormais une œuvre figée, bien au contraire. Pistolet patronal et bazooka de fans sans pitié sur la tempe, développeurs et développeuses turbinent désormais sans relâche sur la chasse aux bugs, pour la préparation d'un correctif à paraître en même temps que le jeu.

Généralement très bien informé, Jason Schreier évoque des semaines de 100 heures au sein des équipes de CD Projekt Red. Un ancien développeur de l'entreprise polonaise lui a confié avoir rencontré des ex-collègues qui, épuisé·es par une telle charge, donnaient l'impression d'être «physiquement malades».

Look, a CDPR dev told me recently that they'd just clocked a 100-hour week. Another (former) dev just told me they saw some of their friends there and they looked "physically ill." So kindly gtfo with the "but but but I work long hours too" responses