Les droits télé de la Ligue des champions vont atteindre des records aux États-Unis

Longtemps hermétiques à ses charmes, les États-Unis se passionnent de plus en plus pour le ballon rond. Et l'intérêt est réciproque. Les institutions du football mondial rêvent de conquérir enfin cet immense marché qui favorise traditionnellement les sports «maison» comme le basket ou le base-ball.

Depuis plusieurs années, clubs et fédérations mettent les petits plats dans les grands pour susciter l'intérêt des Américains. Coupe du monde 2026 attribuée à l'Amérique du Nord, boutique PSG sur la Cinquième Avenue à New York… Cet été, le Real Madrid et le FC Barcelone vont même venir jusqu'à Las Vegas pour disputer une version amicale de leur fameux Clásico.

D'après Bloomberg, tous ces efforts commencent à payer. Cette année, l'UEFA –l'institution maîtresse du foot européen– s'attend à empocher pas moins de 2 milliards de dollars (à peu près l'équivalent en euros, les deux monnaies ayant désormais des valeurs similaires) contre les droits de diffusion de la Ligue des champions pour les six années à venir.

Prix plus que doublé

Pour l'instant, ce sont les chaines CBS et Univision (pour les diffusions hispanophones) qui détiennent les droits de cette compétition opposant les meilleurs équipes européennes, contre 145 millions de dollars versés par an à elles deux. Pour la période de six années qui débutera en 2024, l'UEFA s'attend à ce que cette somme dépasse les 300 millions.

La bataille pour obtenir ces droits s'annonce dantesque. En plus de CBS et Univision, l'UEFA a déjà commencé à négocier avec Comcast, Disney/ESPN, Amazon, Apple, Fox, Warner, Discovery… À part Netflix, toutes les entreprises audiovisuelles majeures s'apprêtent à tenter leur chance lors des enchères officiellement ouvertes depuis ce lundi 11 juillet 2022 et qui se clôtureront le 15 août.

Les sites de streaming, dont le public jeune et connecté est semblable à celui qui est client du football aux États-Unis, sont particulièrement intéressés. À partir de la saison prochaine, c'est par exemple Apple qui diffusera la Major League Soccer, le championnat américain de première division.

Le 28 mai 2022, la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Madrid a attiré 2,8 millions de spectateurs sur CBS. C'est peu comparé aux 7 millions de Français ou aux 12,6 millions d'Anglais qui ont passé la soirée devant leur télévision pour l'événement, mais c'est un record dans le pays, et les audiences devraient continuer d'augmenter.