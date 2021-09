Le mystère du faux NFT de Banksy acheté 285.000 euros, puis remboursé

Grande foire au n'importe quoi, avec pourtant une intéressante substance pour l'ensemble du marché de l'art et des productions intellectuelles, le marché des NFT («non tangible tokens») ne pouvait pas ne pas, un jour, atteindre Banksy.

La BBC nous apprend ainsi cette (pas si) étonnante histoire: un inconnu a payé de sa poche 100 ethereums, soit près de 285.000 euros, pour une œuvre de Banksy sous forme de NFT. Une somme conséquente, mais une possible affaire du siècle pour ce qui se présentait comme une première de la part de l'artiste, dont la cote crève la stratosphère depuis des années.

NFT? C'est, grâce à la blockchain, une sorte d'acte de propriété intangible d'une œuvre numérique: vous n'achetez pas le fichier, qui reste reproductible à l'infini, mais êtes et restez à jamais le véritable propriétaire de ce qu'il contient.

L'individu n'a pas déboursé cette fortune au hasard. C'est sur le site officiel de Banksy qu'il a trouvé l'annonce pointant vers le site OpenSea, où se déroulait la mise aux enchères de cette œuvre sans grand intérêt, intitulée Great Redistribution of the Climate Change Disaster.

So my bid of 100 ETH was accepted for the potential #Banksy first #NFT on @opensea.



The link was removed from his website so it could have been a very elaborate hoax, my guess is that is what it will be, only time will tell!https://t.co/EEmElqIvBZ pic.twitter.com/Pbs5zrht05