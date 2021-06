Les Américains achètent tant de voitures d'occasion qu'ils rendent les économistes fous

Avec la réouverture progressive de l'économie à mesure que l'épidémie de Covid-19 est maîtrisée par les vaccins, il fallait s'attendre à ce que l'inflation parte à la hausse. La plupart des économistes ne s'attendaient néanmoins pas à une hausse si brutale.

En avril, l'inflation a atteint 4,2% aux États-Unis, son plus haut taux depuis 2008. En mai, elle a continué de progresser pour atteindre 5%. Bien qu'ayant des causes multiples, cette inflation est en bonne partie due à l'évolution d'un seul marché: celui des voitures d'occasion, qui est responsable de près du tiers de la hausse des prix.

À lire aussi Économie: la reprise la plus bizarre de l'histoire

D'après l'institut de statistique du ministère du Travail, le prix des véhicules d'occasion a augmenté de 30% durant l'année passée. Manheim, la plus grande entreprise de seconde main du pays, estime quant à elle ce chiffre à 48%. L'augmentation la plus impressionnante est celle des pick-ups, qui coûtent 70% plus cher qu'il y a douze mois.

Comment expliquer une telle hausse? L'élément-clé, comme souvent ces derniers temps, est le Covid. Avec les mesures de distanciation sociale et de télétravail, la réduction des déplacements ainsi que l'incertitude financière pesant sur de nombreux ménages, le marché automobile a connu une année 2020 particulièrement morose.

Pénuries en cascades

Grâce au retour à un semblant de vie normale, grâce aussi aux chèques distribués par le gouvernement aux ménages américains pour maintenir l'économie à flot, la clientèle a depuis quelques semaines retrouvé le chemin des concessionnaires.

De surcroît, les taux d'intérêts sont très bas: la Fed songe à intervenir mais, pour l'instant, les consommateurs continuent de bénéficier de crédits très avantageux.

À lire aussi Il y a un gros, gros problème avec les voitures électriques d'occasion

En parallèle, la chaîne de production des voitures neuves rencontre des perturbations importantes, du fait de la pénurie de puces électroniques. Les consommateurs et consommatrices se reportent donc sur l'occasion.

La popularité des voitures d'occasion, détaille le Wall Street Journal, s'explique aussi tout simplement par la qualité des véhicules. En 2020, la durée moyenne pendant laquelle les Américains conservent leur voiture a atteint 12,1 ans: un record. Alors que la durée de vie des véhicules personnels s'étend, les concessionnaires d'occasion reçoivent logiquement moins de marchandise.