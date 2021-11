En Chine, la chasse aux banques corrompues est ouverte

Il y a quelque chose de pourri dans le système bancaire chinois. C'est en tout cas ce qui inquiète Beijing qui a décidé de resserrer la vis sur les personnalités et industries trop influentes à son goût. Loi anti-monopole, encadrement de la tech, mise sous pression des milliardaires, Xi Jinping ne fait pas dans la dentelle, et sa prochaine cible pourrait bien être les banques régionales.

Le gouvernement a peur que les années de laissez-faire dans le secteur privé aient permis aux banques régionales de développer des relations un peu trop cordiales avec les businessmen locaux.

Si le système bancaire chinois est dominé par les douze banques nationales d'État, il existe des centaines de banques plus petites, et une bonne partie d'entre elles ont laissé ces dernières années des investisseurs privés entrer dans leur capital.

Délits d'initiés, prêts à taux préférentiels, protocoles de sécurité négligés: ces banques sont fortement soupçonnées d'offrir à leurs actionnaires des avantages illégaux, qui menacent la stabilité du système tout entier.

Restructuration majeure

La fameuse entreprise Evergrande, à la fois surendettée et aux nombreuses ramifications dans l'immobilier chinois, détenait 36% de la banque Shengjing. Les autorités enquêtent pour déterminer si Evergrande avait en réalité pris contrôle de la banque et l'utilisait pour effectuer des transactions entre parties liées, et qui l'ont menée au bord du précipice.

En 2014 le conglomérat HNA s'est approprié la banque Yingkou Coastal Bank, dans la province de Liaoning dans le Nord-Est du pays. The Economist raconte qu'après avoir nommé de nouveaux dirigeants, l'entreprise a utilisé la banque pour s'octroyer de généreux prêts sous le manteau. La banque a triplé de volume en 2016 avant de finalement s'effondrer et de déposer le bilan.

Le 15 octobre, la commission de régulation des banques et assurances chinoise a donc décidé d'augmenter le niveau de contrôle des grands actionnaires des banques, afin de s'assurer qu'ils n'en contrôlent pas le fonctionnement interne.

Les actionnaires hors la loi risquent gros. Ils sont non seulement forcés de vendre leurs parts mais peuvent aussi être emprisonnés, voire dans le cas de l'ex-directeur d'une banque fautive être condamné à la peine de mort avec sursis.

Vu le nombre de banques concernées, ce projet d'assainissement représente une restructuration majeure du système bancaire. Ce qui ne devrait aucunement faire peur à Xi Jinping, jamais timide lorsqu'il s'agit de voler dans les plumes du secteur privé.