Alerte: la crise économique turque pourrait mener à une pénurie de Nutella

La Turquie ne cesse de s'enfoncer dans une crise économique majeure, qui risque de laisser quelques traces sombres sur le bilan d'un Recep Tayyip Erdoğan fragilisé par sa politique têtue de crédits peu chers et de relance de la croissance à tout prix.

Si un discours du leader turc a permis le 20 décembre de quelque peu stabiliser les choses, l'inflation ne cesse de flamber (+21% sur un an, et +21% en novembre) et le cours de la lire de s'effondrer depuis des mois, plaçant le pays et sa population dans une situation souvent dramatique, où les médicaments les plus basiques sont devenus inaccessibles pour les moins riches et où le pain est devenu un enjeu politique.

Le pays étant un acteur majeur de la région et au-delà, sa situation interne ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le reste du monde. L'une d'entre elles pourrait vous toucher, vous et vos éventuels enfants, très directement: comme l'explique le Wall Street Journal, des experts préviennent que ces difficultés turques pourraient rapidement provoquer une pénurie de Nutella dans les étals.

Casse-noisette

L'ingrédient principal et irremplaçable de la fameuse pâte à tartiner est la noisette. La Turquie est le plus gros producteur mondial de noisettes: selon les chiffres du WSJ, le secteur emploie plus de 4 millions de personnes et fournit 70% de la consommation mondiale.

Or, avec une lire turque ayant perdu plus de la moitié de sa valeur en un an, les cultivateurs de noisettes se retrouvent en grande difficulté: acheter les engrais ou les semences dont ils ont besoin est devenu un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre, et nombre de producteurs n'ont d'autre choix que de ralentir leur activité.

Bien qu'elle cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement, Ferrero achète environ un tiers de ses précieuses noisettes en Turquie. Et si ce n'est la marque responsable de l'omniprésent Nutella, ce peuvent également être celles de toutes les pâtes à tartiner qui tentent de lui grignoter quelques parts de marché.

Comme les vies des agriculteurs qui la rendent possible, cette fragile logistique mondiale de la tartine matinale est donc en danger: les prix pourraient exploser ou la production de pâte à tartiner devoir, par la force des choses, baisser drastiquement.

«Le monde est au bord d'une pénurie de noisettes», prévient ainsi dans le WSJ Turgan Zülfikar, un consultant new-yorkais spécialisé dans les entreprises turques. «Si vous êtes fan de Nutella, vous devriez en faire des stocks la prochaine fois que vous allez faire des courses.» C'est noté, c'est bien noté.