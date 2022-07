«Boucle de l'apocalypse»: le dollar va-t-il plomber l'économie mondiale?

Cela faisait plus de vingt ans que ce n'était pas arrivé: le dollar est plus fort que l'euro. Lancé peu avant le crash de la bulle Dotcom, l'euro avait glissé sous le dollar avant de repasser au-dessus en 2003. Depuis, il était toujours resté au-dessus, avant ce 11 juillet 2022. Et le fait qu'il repasse cette barre fatidique n'est pas une bonne nouvelle.

Comme le veut la formule, «The dollar's gain is the world's pain»; le gain du dollar est la douleur du monde. La grande majorité du commerce international étant effectuée en dollars, et son renchérissement face aux autres monnaies est, au bout du compte, une mauvaise nouvelle pour l'économie du reste du monde.

Seulement, comme le souligne Bloomberg, cela ne veut pas dire pour autant que la situation est confortable pour les États-Unis eux-mêmes. En effet, l'inflation qui ne donne pour l'instant pas de signe d'essoufflement, combinée aux prix élevés des matières premières, fait courir le risque de ce que le magazine appelle un «dollar doom loop»: un cercle vicieux monétaire.

Boucle de l'apocalypse

Un dollar fort fait baisser la production industrielle mondiale, ce qui affaiblit le commerce, et fait donc monter l'inquiétude à propos de la croissance globale. Cette inquiétude met à son tour la pression sur les autres monnaies, ce qui renforce d'autant plus le dollar. Et ainsi de suite: la boucle semble sans fin.

Ce n'est bien sûr pas la première fois que le dollar se renforce ainsi. La monnaie américaine a connu des périodes de hausse en 2016 et en 2018, mais à chaque fois, la Banque centrale (FED) était parvenue à garder la main et à stopper l'inflation avant qu'elle n'augmente trop.

Or, selon Bloomberg, le problème en 2022 est que la FED lutte déjà de toute ses forces contre la hausse des prix en augmentant ses taux d'intérêt, pour l'instant sans succès.

Pour Jon Turek, un analyste financier interrogé par Bloomberg, «ce qui rend cette version du cercle vicieux particulièrement effrayante est qu'il est assez difficile de voir comment les [politiques faisant office de] disjoncteurs pourront jouer leur rôle à court terme.»