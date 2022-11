La curieuse économie du fentanyl, la drogue de l'anti-rêve américain

Quelque 58.000 victimes en 2020, 70.000 en 2021 et un bilan 2022 qui ne devrait pas être plus réjouissant: aux États-Unis, les morts par overdose d'opioïdes de synthèse sont de plus en plus nombreuses. Elles représentent désormais plus de 60% des morts par overdose dans le pays, ce qui amène Quartz à se poser la question suivante: pourquoi ces produits sont-ils si populaires aux États-Unis?

Le leader écrasant de ce si funeste marché, le fentanyl, est partout. On le trouve de plus en plus fréquemment mélangé à d'autres drogues, de la cocaïne à la méthamphétamine –si ce nom ne vous dit rien, il est peut-être temps de (re)voir la série Breaking Bad. Là aussi, il fait plus de mal que la moyenne, puisque sa présence a été détectée dans plus de la moitié des cas d'overdose par stimulants.

En outre, il a été établi que dans la grande majorité des cas, les fausses ordonnances vendues sous le manteau –sur lesquelles figurent des noms d'anxiolytiques, d'opioïdes ou de stimulants– donnent en fait accès à des mélanges incluant du fentanyl –voire à du fentanyl pur.

Omniprésent, inévitable, le produit a des effets ravageurs: il est en effet 30 à 50 fois plus puissant que l'héroïne, et 100 fois plus que la morphine. Addictif et incroyablement bon marché, c'est un fléau dont l'Amérique aura bien du mal à se débarrasser.

Circuit simple

Si le fentanyl a réussi à creuser son sillon à ce point, c'est parce qu'il a réussi à s'engouffrer dans les failles laissées par le marché de l'héroïne. Celui-ci a été paralysé par la perte de vitesse de ses filières en Colombie, entraînée par la croissance économique du pays. En outre, la diminution progressive des prescriptions légales d'opioïdes a favorisé le développement d'un marché parallèle autrement moins contrôlé.

La force du fentanyl, c'est son statut de drogue de synthèse: contrairement à la cocaïne ou à l'héroïne, il peut être fabriqué en laboratoire à l'aide de produits chimiques relativement accessibles, ceux-ci étant le plus souvent acheminés depuis la Chine. Sa fabrication peu coûteuse le rend par ailleurs extrêmement rentable, puisque chaque unité (poudre ou cachet) peut se revendre à un prix 1.000 fois supérieur à son coût de fabrication.

La Chine est actuellement le fabricant numéro 1 de fentanyl. Mais d'autres territoires, comme le Mexique, multiplient actuellement les développements de laboratoires. Après le transport, la drogue est ensuite coupée, souvent à proximité des lieux où elle va être vendue.

Un système bien rodé, et qui s'est montré plus pérenne que les réseaux liés à la fabrication et à la vente d'héroïne. Même le Covid-19 n'a pas pu enrayer l'avènement du fentanyl, là où d'autres drogues, l'héroïne en tête, ont pâti des restrictions de transport et de déplacement liées à la pandémie.