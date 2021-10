Voici Mr. Goxx, le hamster investisseur qui ridiculise Wall Street et les cryptos

L'an passé, nous vous racontions la croustillante histoire de Raven Thorogood III, une guenon qui, en 1999, fut sacrée vingt-deuxième meilleure gestionnaire d'Amérique, ridiculisant au passage la toute-puissance fantasmée des traders professionnels des grandes places mondiales, Wall Street en tête.

Comme le relate Business Insider, Raven Thorogood III a désormais une descendance, d'une autre espèce néanmoins: Mr. Goxx, un hamster investisseur (ou investisseur hamster) qui «décide» de ses achats et de ses ventes de cryptomonnaies en gambadant innocemment dans la roue de sa petite cage.

À lire aussi Raven Thorogood III, le chimpanzé qui a battu Wall Street

Mr. Goxx, dont les aventures animalo-financières sont suivies par ses 17.400 abonnés sur Twitter ou en direct sur Twitch (du moins quand il n'est pas out of the office) par ses 14.300 fans, vit ainsi dans une petite boîte transformant ses petits exploits sportifs en trading de crypto.

La roue de la fortune

Son maître a ainsi conçu un système dans lequel la petite bête, lorsqu'elle court et fait tourner sa «roue de l'intention», sélectionne quelle monnaie virtuelle de son portefeuille sera la prochaine à être échangée. Son passage, ensuite, dans un «tunnel de la décision» choisit au hasard quel ordre sera passé –vente ou achat, par incréments de 20 centimes d'euros.

Bref: à moins que le rongeur (et seul et unique patron poilu de Goxx Capital) ne dispose d'une forme d'intelligence financière que la science ne lui a pas encore formellement découverte, c'est du pifomètre total.

À lire aussi Quand produire du fumier est plus profitable que vendre du lait

Mais du pifomètre qui semble-t-il fonctionne, et pourrait rendre jaloux quelques traders amateurs perdus dans les circonvolutions absconses des marchés des cryptos. Business Insider rapporte ainsi que le portefeuille de Mr. Goxx, lancé avec 390 dollars (335 euros) le 12 juin, a cru de 50% pour atteindre 580 dollars (500 euros) en septembre, avant de dégonfler quelque peu, accompagnant ainsi le mouvement général du marché.

Sa croissance s'établit désormais à 24%: cela reste mieux que le Nasdaq, que le S&P 500, que Warren Buffet ou Cathie Wood, et mieux que le seul bitcoin. Bien que le maître ou la maîtresse de Mr. Goxx se sente obligé de préciser que tout ceci n'est que de l'entertainment, suivre les conseils financiers d'un hamster semble donc pouvoir se révéler plus fructueux que suivre ceux de votre gazette ou oracle habituel.