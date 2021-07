Comment le Pentagone a fait battre un nouveau record de richesse à Jeff Bezos

Surnommé le «contrat du siècle» et s'élevant à plus de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros), le contrat JEDI («Joint Entreprise Defense Infrastructure») passé par le Pentagone auprès de Microsoft et destiné à lui fournir une pimpante infrastructure cloud est l'objet depuis sa signature d'âpres contestations de la part d'Amazon, le concurrent malheureux.

Reliquat de l'ère Trump, le choix de Microsoft aurait pu, était-il expliqué, avoir été le fruit de la très nette détestation de l'ex-président américain pour Jeff Bezos, auquel il s'en est régulièrement pris de manière publique et frontale.

L'ex-CEO d'Amazon, dont il a officiellement quitté la direction et qui prépare désormais son voyage dans l'espace, peut désormais rire sous cape: le contrat JEDI «ne répondant plus à ses besoins», le Pentagone a annoncé l'avoir annulé et souhaiter relancer des négociations tous azimuts, replaçant ainsi Amazon dans la course.

Record de fortune

Bezos peut s'ennorgueillir d'un nouveau record: cette annonce du département de la Défense américaine a fait grimper de 4,7% le cours boursier d'Amazon, faisant mécaniquement gonfler la fortune du businessman de l'opulente bagatelle de 8,4 milliards de dollars (7,1 milliards d'euros).

Avant même qu'il n'atteigne l'espace, du moins si tout se passe bien, cela place le wannabe astronaute sur un sommet jamais atteint auparavant et qui atteint 211 milliards de dollars (178,4 milliards d'euros), selon l'index Bloomberg des gens n'ayant jamais aucun mal à joindre les deux bouts.

Dans ce peloton de tête des richesses surréalistes, Bezos se détache désormais nettement de ses poursuivants directs. Un instant homme le plus riche du monde avant que Tesla ne connaisse quelques semaines compliquées, Elon Musk arrive second avec 181 petits milliards de dollars (153 milliards d'euros).

Bernard Arnault devrait n'avoir aucun mal à faire nettoyer fissa sa Samaritaine: le Français détient la troisième plus grosse fortune au monde avec, toujours selon le même index, 169 milliards de dollars, soit 142,9 milliards d'euros. Quant à Bill Gates, il se traîne désormais un peu loin des cîmes qu'il avait pour habitude de côtoyer, avec une fortune néanmoins confortable estimée à 147 milliards de dollars (124,3 milliards d'euros).