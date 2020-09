Combien d'or reste-t-il à miner?

En août, le cours de l'or a franchi le cap symbolique des 2.000 dollars [1.716 euros] l'once, avant de redescendre à un niveau moindre. À la fois valeur refuge, matière première indispensable et signe extérieur de richesse, le métal précieux ne connaît pas la crise. En revanche, il subit un sérieux problème d'approvisionnement.

En 2019, la production mondiale d'or (3.531 tonnes) a diminué de 1% par rapport à 2018. Une telle situation ne s'était pas produite depuis 2008. Si l'on observe son évolution depuis, on constate qu'elle a progressivement atteint un plateau. Ce qui conduit certain·es analystes à conclure que le «peak gold» a été atteint: un pic de production qui ne pourrait désormais que décliner.

«Alors que la croissance de l'offre minière peut ralentir ou diminuer légèrement dans les années à venir, alors que les réserves existantes sont épuisées et que les nouvelles découvertes majeures [d'or] deviennent de plus en plus rares, suggérer que nous sommes face à un pic de production pourrait être un peu prématuré», explique Hannah Brandstaetter, du World Gold Council.

Toutefois, même si le «peak gold» est atteint, il ne provoquera pas d'effondrement spectaculaire des quantités d'or produites, mais plutôt un déclin graduel, qui s'étendra sur des dizaines d'années.

50.000 tonnes

Alors, combien de tonnes de métal précieux dorment encore sous la terre? Les entreprises minières font la distinction entre les réserves (l'or qu'il est rentable d'extraire au cours actuel) et les ressources (l'or qui est pour le moment trop difficile ou trop coûteux à exploiter).

Depuis que la ressources est exploitée, l'humanité a extrait 190.000 tonnes d'or du sous-sol. Les réserves souterraines actuelles s'élèvent à 50.000 tonnes: autrement dit, nous avons déjà extrait près de 80% de l'or présent dans le sol.

Les grandes mines à ciel ouvert, qui génèrent les quantités d'or les plus importantes, sont en train de s'épuiser. Les nouvelles mines, en Chine par exemple, sont à la fois plus petites et plus coûteuses.

On trouve aussi de l'or sur la Lune ou au fond des océans, mais son exploitation n'est pas jugée rentable. En revanche, le recyclage du métal précieux, notamment depuis les déchets électroniques, se développe. S'il n'y a plus d'or dans le sol, on pourra donc toujours en récupérer dans nos vieux smartphones, ordinateurs et tablettes.