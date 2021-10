R360, le nouveau club ultra-sélect pour multimilliardaires

Honneur, audace d'entreprendre, générosité et motivation à effectuer un «parcours» de trois ans afin de maîtriser son capital financier, spirituel, humain, émotionnel et social sont tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans le club très sélectif R360.

Tout ou presque: il est aussi nécessaire de posséder une fortune dépassant les cent millions de dollars (86 millions d'euros) minimum, et s'acquitter de 180.000 dollars (154.872 euros) de frais par famille pour trois ans d'adhésion.

À mi-chemin entre espace de réseautage et Club Med pour ultra-riches, le nouvellement lancé R360 veut rapidement devenir le club social le plus exclusif du monde. L'adhésion ne s'effectue bien sûr que sur invitation et Charles Garcia, l'un des fondateurs, se vante d'avoir déjà refusé deux milliardaires.

R360 souhaite ajouter cinquante personnes par an jusqu'à disposer de 500 membres aux États-Unis et autant à l'étranger. Pour cela, le club brosse ses 1% dans le sens du poil. Le «R» de R360 provient de Raziel qui, dans la Kabbale, est l'archange le plus proche de Dieu et détient tous ses secrets. Rien que ça.

Biographie clé en main

Le club dispose d'une équipe de tournage à temps plein, chargée de réaliser des documentaires sur la vie des membres qui le souhaitent. Angel Alvarez, le PDG d'une entreprise qui fabrique des lentilles de contact, prépare en ce moment un film dont un segment de quinze minutes abordera un thème jamais vu auparavant: «Quel est le sens de votre vie, et comment allez-vous faire pour changer le monde?»

R360 peut aussi se charger de faire écrire des mémoires: 150 à 200 pages clé en main afin d'«influencer les générations que vous ne rencontrerez jamais», détaille Garcia auprès de Bloomberg.

En plus de coachings privés, d'accès à des experts d'universités prestigieuses et des possibilités de réseautage avec d'autres ultra-riches, le club offre des excursions. Au menu, partie de tennis sur l'île privée de Richard Branson, lui-même membre. Bientôt, R360 proposera la conférence d'un général d'armée sur le leadership, à la prestigieuse académie militaire de West Point. Le tout accompagné d'un détour par le parcours d'obstacle et le stand de tir.

Heureusement, les femmes ne sont pas oubliées. Elles peuvent par exemple assister à un atelier du comité féminin sur la manière de gérer un époux qui gagne moins bien sa vie et «qui se sent émasculé, qui a l'impression de ne pas avoir son mot à dire dans le mariage parce qu'il n'a pas le pouvoir».

«Parfois, je vais être honnête, quand ils voient les problèmes du monde, les gens sortent un petit violon et se demandent quels peuvent être mes problèmes de riche, déplore Brenda Snow, fondatrice de l'agence marketing Snow Compagnies, héritière d'un père entrepreneur et membre du club également. Mais ils existent vraiment.»