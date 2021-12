Économie: les scénarios catastrophes pour 2022

Après des mois de dévastation lorsque l'épidémie de Covid-19 était au plus haut, l'économie mondiale a repris avec une vigueur inattendue, bien qu'encore largement perturbée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Cependant, mieux vaut ne pas crier victoire trop vite: les journalistes de Bloomberg Economics se sont penchés sur les risques majeurs qui pèsent encore sur la reprise économique en 2022.

Le premier est bien sûr le Covid. Il est encore trop tôt pour estimer les dégâts que pourrait engendrer le variant Omicron, mais il est certain que cette nouvelle forme du virus circule de plus en plus. Nous ne sommes pas non plus à l'abri de l'apparition d'un nouveau variant, encore plus virulent, qui lui aussi forcerait à appliquer à nouveau des restrictions sanitaires sévères.

La seconde donnée préoccupante est l'inflation. Surtout portée par les prix de l'énergie, elle croît depuis quelques mois, sans donner signe de faiblir. En novembre, la France a enregistré une hausse des prix de 2,8%: le fort rebond de la consommation de cet été pourrait donc rapidement s'atténuer.

Bloomberg s'inquiète également d'un potentiel volte-face des États qui, après leurs politiques du «quoi qu'il en coûte», pourraient vouloir compenser en menant des politiques de rigueur et ainsi arrêter d'accompagner la reprise de croissance.

Géopolitique

Le Brexit a bientôt deux ans, mais les négociateurs européens et britanniques ont encore du pain sur la planche. Si l'on a récemment pu observer une légère détente entre les deux parties, les conflits autour des licences de pêche et de la frontière avec l'Irlande du Nord sont loin d'être résolus.

S'ils venaient à s'envenimer, l'UE et le Royaume-Uni pourraient prendre des mesures unilatérales tournant à une guerre commerciale dommageable pour l'ensemble des parties en jeu.

À l'Est, les tensions entre la Russie et les alliés occidentaux de l'Ukraine, qui continuent d'escalader, n'annoncent rien de bon quant à la baisse des prix du gaz russe, essentiel à l'Europe pendant l'hiver. La Chine aussi porte son lot de risques, notamment liés à l'effondrement de l'immense entreprise immobilière Evergrande.

D'autres pays à surveiller de près sont entre autres la Turquie, où la monnaie est en chute libre, et le Brésil, où les élections font craindre une tentative de coup d'État de la part du président en place Jair Bolsonaro.