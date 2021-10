Bloomberg révèle les chiffres secrets et fous de «Squid Game»

Il est possible de ne pas se plonger dans Squid Game, il est en revanche impossible de passer à côté du phénomène que la série coréenne diffusée par Netflix a provoqué dans le monde entier: animant soirées sur canapés et cours de récrés, du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est le hit global du moment.

Pour la plateforme américaine, fameuse pour être particulièrement chiche en données chiffrées quant aux programmes et originals qu'elle diffuse, la série créée par Hwang Dong-hyeok est même un hit en platine massif.

Dans une industrie du streaming où la mesure financière du succès est bien plus complexe que pour un film sorti en salle, elle en a même déjà calculé la valeur, sonnante et trébuchante, qu'elle nomme «impact value». Selon Bloomberg, qui a eu accès à des données internes à la compagnie rarement vues, l'impact value de Squid Game est ainsi de 900 millions de dollars, soit 773 millions d'euros.

C'est colossal, et cela s'explique en premier lieu par un chiffre: au moins 132 millions de personnes dans le monde ont regardé au moins deux minutes de la série dans les 23 premiers jours de sa diffusion, ce qui en fait le plus gros carton historique de la plateforme, devant Bridgerton.

Ce chiffre des deux minutes ne dit en revanche rien de la manière dont le public a ensuite adhéré ou non au programme –120 secondes de vague curiosité partagée ne font pas un réel succès, et Netflix n'a pas rendu public les données liées au visionnage intégral des épisodes.

Tant de cerveaux disponibles

Bloomberg le fait, grâce au document interne auquel le site a eu accès, et que la plateforme, qui n'é répondu que par avocats interposés, aurait préféré conserver secret. Selon ces données-maison, 89% des personnes ayant entamé la série en ont regardé au moins 75 minutes (soit plus d'un épisode) et 66% de l'audience totale, 87 millions d'individus, ont avalé la totalité de Squid Game dans ses 23 premiers jours d'existence.

En temps, cela représente plus de 1,4 milliards de minutes de visionnage: dans cette économie de l'attention dont les acteurs se battent pour occuper vos journées et nuit, un aimant d'une telle efficacité est particulièrement notable.

D'autres données, bien qu'extrêmement préciseuses pour Netflix, sont de l'extérieur beaucoup plus complexes à décoder. La plateforme alloue ainsi à ses programme un score qu'elle nomme «adjusted view share» (AVS), et pour lequel elle donne une valeur différente à différents types de clientèles: les personnes découvrant la plateforme ou celles qui n'y passaient plus beaucoup de temps sont sur-pondérées dans cette AVS, car représentant soit de profitables nouveaux abonnés, soit d'autres que le programme pousse à ne pas annuler leurs prélévements.

Rapporté aux coûts de production, l'AVS est également utilisé pour donner aux programmes un score d'efficacité financière («efficiency»). Là encore, Squid Game explose tous les records. Low cost, chaque épisode n'ayant coûté que 2,4 millions de dollars et l'ensemble de la saison représentant moins de deux volets de The Crown, la série coréenne obtient un score d'efficiency de 41.7X, quand un chiffre de 1X est déjà considéré comme une réussite.

Dans un contexte de ralentissement des recrutements de nouveaux abonnés, Squid Game est donc tombé à pic pour relancer la machine, et réchauffer le cœur d'investisseurs devenus plus précautionneux ces derniers mois. Le cours de l'action Netflix a ainsi gagné 7% depuis le lancement de la série, faisant grimper la valeur de la plateforme à 278,1 milliards de dollars.