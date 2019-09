Sans le savoir, la clientèle de Starbucks lui prête gracieusement 1,6 milliard de dollars

Chercher sa petite monnaie dans les tréfonds d'une bourse elle-même perdue dans le chaos d'un sac pour payer son latte du matin peut être pénible.

Starbucks a trouvé la solution pour aider ses client·es à régler leurs commandes rapidement et sans prise de tête: leur vendre des cartes de paiement rechargeables. Discrètement, la chaîne a en parallèle réussi un joli coup financier, comme l'explique le blogueur économique JP Koning.

Dans les résultats financiers de l'entreprise pour 2018, un détail l'intrigue: Starbucks indique un passif de 1,6 milliard de dollars [1,44 milliard d'euros] correspondant à la somme totale dont sa clientèle dispose sur les fameuses cartes.

Wow Starbucks, what a great gig.



Starbucks has ~$1.6 billion in 'stored value card liabilities' i.e. the Starbucks Card. So ~6% of the firm's liabilities are comprised of coffee addicts paying 0% for the privilege of lending to their supplier.

Source: https://t.co/nGH2arujYz pic.twitter.com/cGcSW3L4MM