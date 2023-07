100 milliards de dollars: les dirigeants mormons ont bâti un véritable empire immobilier

Il y a quelques années, un lanceur d'alerte a dévoilé que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, dont les 17 millions d'adeptes aux États-Unis sont surnommés «mormons», avait investi 100 milliards de dollars (près de 89 milliards d'euros) dans des projets immobiliers, indique The Real Deal, site d'information spécialisé dans la construction, qui reprend ici les informations du Wall Street Journal.

Ce fonds discret, initialement présenté par les dirigeants de l'Église mormone comme une réserve d'urgence en cas de coup dur («rainy-day account»), sert en réalité à financer une véritable frénésie de construction. Arrivé au pouvoir en 2018, son président Russell Nelson a annoncé que 133 nouveaux temples mormons devraient sortir de terre dans les prochaines années.





«Le temple de Pocatello, dans l'Idaho, mesure 6.600 mètres carrés et présente des caractéristiques luxueuses comme un sol en calcaire poli de Bethléem, des portes en bois importées de la région du fleuve Congo et une statue de l'ange Moroni au sommet d'une flèche centrale», détaille The Real Deal. Le tout pour un coût de 69 millions de dollars (environ 61,3 millions d'euros).

Croissez et multipliez

L'Église a accumulé une fortune considérable grâce à ses 17 millions de fidèles, qui lui reversent chaque mois 10% de leur salaire. L'immense chantier va faire passer le nombre de temples de 174 à 315. Ce n'est pas tout: des centaines d'autres lieux de culte doivent également être bâtis, en particulier hors des États-Unis.

Cette débauche d'argent préoccupe toutefois certains mormons. En particulier depuis que le gendarme financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a infligé, en février 2023, des amendes à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ainsi qu'à Ensign Peak Advisers Inc., le véhicule financier qu'elle utilise pour gérer ses investissements, pour avoir déclaré ceux-ci de façon trompeuse.

L'Église mormone se défend en assurant que la construction de temples est au cœur de sa mission, et met en avant ses dépenses humanitaires –qui font toutefois pâle figure au regard de son immense richesse.

En réalité, il s'agirait plutôt d'une logique financière, étant donné que les nouveaux fidèles –et donc généreux donateurs– se recrutent principalement en dehors des États-Unis... Les dirigeants mormons veulent leur en mettre plein la vue.